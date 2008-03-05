دغدغه های شهروندان مهمتر از سیاست است / لیست انتخاباتی نمی دهم / مخالف سهم خواهی در اصولگرایان هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف در حاشیه افتتاح سه هزار هکتار جنگلکاری در قالب طرح کمربند سبز شهر تهران با بیان این مطلب اظهار کرد: هیچ گونه لیستی برای انتخابات ارایه نخواهم کرد زیرا با هرگونه سهم خواهی به خصوص در اردوگاه اصولگرایان مخالف هستم.

وی افزود : ما باید به دنبال لیستی کارآمد، معتدل، متخصص و متعهد باشیم که مسائل و مشکلات را سامان بدهند.

شهرداری تهران با تاکید براینکه مجلس در راس امور قرار دارد ، تصریح کرد: نمایندگان مجلس می توانند تصمیم ساز باشند و بر سایر قوا نظارت داشته باشند بنابراین مردم با تشخیص صحیح کسانی را به مجلس بفرستند که مشکلات آنها را حل کنند.

دکتر قالیباف ادامه داد: در حال حاضر ما در زمینه اقتصادی با مشکل جدی مواجه ایم و مشکلات اقتصادی کمرشکن شده به خصوص به اقشار فقیر جامعه آسیب های جدی وارد شده است و مجلس هشتم باید به قصه تلخ مشکلات اقتصادی پایان دهد.

وی در پاسخ به سوال مکرر خبرنگاران مبنی برآنکه آیا لیست اصولگرایان لیست مورد قبول شما است ، اظهار داشت: درحال حاضر دغدغه های شهر و اداره آن برایم اهمیت بیشتری از مسائل سیاسی دارد ولی بارها گفته ام در اردوگاه اصولگرایی گروه 6+5 را قبول دارم اما هنگامی که لیست این گروه بیرون آمد گفتم که می توانستند لیست بهتری ارایه دهند.

قالیباف تاکید کرد: تغییراتی در لیست انجام شد اما برآیند خروجی کسانی بودند که براساس تشخیص خودشان صورت گرفت ولی به مجموع لیست ها که نگاه می کنیم افراد کارآمدی وجود دارند که می توانند در مجلس منشا خیر باشد و امیدوارم مجلس هشتم کارآمدتر از مجلس هفتم باشد و از حالت دوقطبی بودن خارج شود.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی برآنکه آیا مجلس هفتم را در زمینه حل مشکلات اقتصادی کارآمد نمی دانید ، گفت: من این طور نمی گویم ولی باید آثار هر اتفاقی را در جامعه ببینیم . من در شهرداری به شهروندان گفته ام اگر هرفصل تحولی در شهر نبینید نشان از ضعف ما است اما اکنون از مردم بپرسید آیا اوضاع اقتصادی بهتر شده می گویند این طور نشده است.

وی ادامه داد: یا باید دلیل حل نشدن مشکلات اقتصادی را توضیح دهیم و یا مشکلات را حل کنیم.

شهردار تهران در ادامه با اشاره به سفر اخیرش به بغداد گفت : قبل از رفتن به بغداد نیز اشاره کردم کشور عراق کشور فقیری نیست بلکه کشوری ثروتمند است که ذخیره ارزی مناسبی دارد و مشکلات عراق مشکلات زیر ساختی است که نیاز به بازسازی جدی دارد.

وی افزود: هماهنگی هایی در زمینه خدمات شهری ، حمل ونقل وترافیک، آب و فاضلاب و ... بین دو کشور انجام شده که مورد تایید دولت نیز بوده است.

وی تاکید کرد: تفاهم نامه های تهران و بغداد تا دوماه آینده عملیاتی می شوند و شرکت های وابسته به شهرداری پروژه های عمرانی را در مقابل اخذ وجه آغاز می کنند و در واقع برخلاف صحبت هایی که می گفتند شهرداری تهران پول مردم تهران را در عراق خرج می کند با اجرایی شدن پروژه های شهرداری اشتغال و درآمد زایی برای شرکت های زیر مجموعه شکل می گیرد.

وی تصریح کرد: در 40 روز آینده برای اجرای تر شدن توافقنامه ها دفتر شهرداری تهران در بغداد و دفتر شهرداری بغداد در تهارن بازگشایی می شود.

دکتر محمد باقر قالیباف همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه وضعیت تکرار نشست های شهرداری با هیات دولت به کجا رسید ، گفت: تیم کارشناسی در حال پیگیری بحث های انجام شده هستند و اختلاف نظرهایی در مورد حمل ونقل ریلی، مترو، اتوبوسرانی و بحث قطارهوایی که می تواند شامل مونوریل و سیستم های دیگر باشد وجود دارد اما در نهایت آنچه در طرح جامع شهر تهران مطرح شده مهم است و اگر طرح جامع و کارشناسان وجود قطار هوایی در تهران را تایید کنند ما نیز آن را تایید می کنیم.

وی با تاکید بر آنکه حمل ونقل عمومی بحث قطار شهری بحث سیاسی نیست و کاملا موضوعی تخصصی است ، گفت: براساس قانونی که در مجلس تایید شده حمل ونقل عمومی برعهده مدیریت شهری است و در مورد هرنوع وسیله و سیستم حمل ونقل عمومی با نظر کارشناسان تصمیم گیری می شود.

دکتر قالیباف با بیان آنکه هیچ زمانی مترو به این حد فعال نبوده گفت: تا پایان سال ایستگاه های دروازه دولت و فرودسی به طور آزمایشی و از ابتدای سال آینده به طور دائم فعال خواهد شد.