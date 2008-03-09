46 دانش آموز ناحیه سه کرج سال آینده به حج اعزام می شوند

حسن زرعکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در مجموع 242 دانش آموز دختر و پسر در حج دانش آموزی امسال ثبت نام کردند که از این تعداد 27 دانش آموز دختر و 19 دانش آموز پسر اعزام شده اند و 31 نفر نیز در لیست ذخیره قرار دارند.

وی شرایط ثبت نام در عمره دانش آموزی را داشتن حداقل سن 17 سال اعلام کرد و بیان داشت: معدل دانش آموزان باید حداقل بالای 15 باشد.

این مسئول خاطرنشان کرد: دانش آموزان قبل از سفر باید در کلاسهای آموزشی شرکت کنند به نحوی که حضور در کلاس 30 امتیاز، مشارکت در فوق برنامه 20 امتیاز و شرکت در آزمون پیرامون محتوای کلاس 100 امتیاز دارد.

زرعکانی یاد آور شد: اولین دوره کلاسهای آموزشی قبل از اعزام 25 اسفند جاری برگزار می شود.