عامل اصلی برهم ریختگی بازار سیمان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر اسماعیل کاظمی مدیرعامل شرکت تعاونی مصالح فروشان تهران در یک نشست خبری در خصوص نحوه توزیع سیمان برای متراژهای بالای 700 متر گفت: در حال حاضر تولید سیمان کشور 42 میلیون تن است که با برنامه ریزی اداره کل تامین و توزیع کالای وزارت بازرگانی، هر استان بنا به ساخت و سازهایی که در بخشهای مردمی و عمرانی دارد، در چارچوب ضوابطی از سهمیه تخصیصی سیمان برخوردار می شود.

وی افزود: در استان تهران که ساخت و ساز در سال جاری نسبت به سال گذشته 90 درصد و سال گذشته نسبت به 84 حدود 5/35 درصد افزایش داشته است، سهم بخش مردمی سیمان از کل سیمان توزیعی 74 درصد تعیین شده و مانده سهمیه صنایع سیمان بر جهت تامین بتن مورد نیاز مردم، به بخش مردمی اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: وزارت بازرگانی با اولویت قراردادن بخش مردمی نظر بر این دارد که سیمان مورد نیاز مصرف کنندگان بخش مردمی با آسانترین روش به دست آنها رسد و در این راستا می توان گفت که اگر نظام توزیع بهینه باشد قطعا مشکلی در تامین نیاز سیمان مردم وجود نخواهد داشت.

کاظمی گفت: با توجه به عدم واردات سیمان از خارج کشور، نیاز مصرف کنندگان تنها از تولیدات داخلی تامین شده و اگرچه دولت برای واردات وزارتخانه های خود ابلاغ کرده که آنها سیمان مورد نیاز خود را از خارج کشور تامین کنند و دولت نیز از این موضوع حمایت می کند، اما تا به حال این موضوع عملیاتی نشده است.

وی اظهار داشت: در گذشته نظام توزیع سیمان از مسیرهای مختلفی هدایت می شد؛ به نحوی که تامین سیمان برای واحدهای تا سقف 700 متر بنا و نیز تامین سیمان برای واحدهای بالاتر از 700 متر بنا از دو محل جداگانه سیمان متقاضیان تامین می شد؛ در این خصوص کارخانجات تولیدی سیمان تهران، آبیک، فیروزکوه، فراز و ساوه با تقسیم مناطق شهری تهران مستقیمان نسبت به تحویل سیمان اقدام می کردند.

کاظمی خاطرنشان کرد: از آنجایی که این نوع تقسیم از کانالهای مختلف کارخانجات انجام می گرفت و هر کدام در مدت زمان متفاوتی به تامین کالای مورد نیاز مصرف کننده می پرداختند، مراحل گوناگونی طی می شد و از یک نحوه راه و روش برخوردار نبود؛ به نحوی که در برخی کارخانجات با توجه به محدودیت ظرفیت تولیدی مدت زمان طولانی بعضا تا 6 ماه وقت صرف می شد تا سیمان مورد نیاز مردم تحویل داده شود.

وی افزود: در پی حل این معضل، پیشنهاداتی از سوی کمیته استانی سازمان بازرگانی استان تهران مطرح شد و سرانجام وزارتخانه موضوع با طی مراحل کارشناسی آن و پیشنهادات دریافتی از سوی تشکلهای صنفی، براساس سیاست دولت نهم که امور صنفی به اصناف واگذار شود، این نتیجه حاصل شد که مسیر توزیع سیمان باید از یک کانال تعریف شده صورت گیرد.

به گفته این مقام مسئول در شرکت تعاونی مصالح فروشان، سیمان مورد نیاز مصرف کننده بخصوص بالاتر از 700 مترمربع، نه به دست عامل توزیع بدهند نه در اختیار شرکتهای تولیدی بتن باشد، به این معنا که صرفا سیمان مورد نیاز مصرف کننده در ید مالک پروانه ساخت باشد که اقتدار مصرف کننده حفظ شود و بنا به تشخیص مهندس ناظر ساختمان و مالک، مقدار سیمان مورد نیاز جهت جهت تحویل بتن به شرکتهای بتنی ارسال می شود.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر مانده سهمیه متقاضیان مستقیما از کارخانه به محل مورد مصرف بدون دخالت واسطه یا عامل توزیع ارسال می شود؛ به طوریکه روز چهارشنبه هفته قبل اولین روز اجرایی این طرح بوده و دقیقا پس از خرید کالا به وسیله متقاضی روز بعد جهت حمل و تحویل اقدامات لازم صورت گرفته و تا به حال کلیه کسانی که خرید کرده اند، سیمان مورد نیاز خود را تحویل گرفته اند.

کاظمی تصریح کرد:در گذشته برخی کارخانجات فروش کالا با احتساب نرخ حمل و نقل بوده و قیمت تمام شده ای با 2 تا 5/2 برابر را برای مصرف کننده رقم می زد؛ اما درحال حاضر این شکل از توزیع قیمت واحدی را برای حمل و نقل از هر کارخانه برای مصرف کننده تا درب ساختمان دارد که وظیفه ما تحویل سیمان درب ساختمان متقاضی است.

وی افزود: کسانی که پروانه ساخت و ساز برای بناهای بالای 700متر مربع را دارند مدارک لازم از قبیل پروانه ساخت و ساز و احیانا جهت ارسال به شرکتهای بتنی، قرارداد با شرکت بتنی را به شرکت تعاونی مصالح فروشان تهران تحویل می دهند و پس از بازرسی بازرسان این شرکت از ساختمان، حداکثر 48 ساعت بعد سیمان خود را تحویل می گیرند، در صورتیکه تعهد ما ارسال سیمان یک هفته تا پانزده روز پس از تحویل مدارک و تشکیل پرونده، بازدید و بازرسی از ساختمان، تبادل تخصیص سهمیه، واریز وجوه منظوره به حساب شرکت صدور حواله، ارسال به حمل و نقل و نوبت دهی حمل و نقل بوده است که در حال حاضر کمتر از یک هفته این زمان به طول می انجامد.

کاظمی گفت: چنانچه تعهداتی که از سوی مرجع سهمیه بندی به کارخانجات ارائه شده به موقع عملیاتی شود این توزیع می تواند به روز انجام گیرد.

وی آمار سیمان تخصیصی به بخش مردمی را روزانه 10 هزارتن اعلام و تصریح کرد: چنانچه سیمان از سوی سازمان بازرگانی برای شهرهای تهران به موقع تحویل شود از زمانیکه متقاضی سیمان را خریداری کرده و بارنامه صادر می شود 48 ساعته سیمان خود را تحویل می گیرد.

مدیرعامل شرکت تعاونی مصالح فروشان تهران گفت: در حال حاضر پس از ابلاغ تخصیص سهمیه ها به شکل کامل این موضوع تحقق نیافته که انتظار می رود با پیگیری مراجع ذی صلاح و همت و مساعدت کارخانجات تولیدی این امر از ابتدای هفته جاری تحقق می یابد.

به گفته وی، 82 درصد از کل تولید پس از کسر میزان سهمیه بخش عمرانی (15 درصد) و سهم قطعه ساز(7 درصد) به بخش مردمی تعلق می گیرد.

کاظمی تاکید کرد: اجرای موفق این طرح می تواند فروریزی قیمت را در بازار آزاد داشته باشد و در جهت تنظیم بازار سیمان پیش رویم به نحوی که واحدهای دارای مجوز ساخت و ساز غیرمتعارف با مشکل مواجه شوند. در هفته اخیر میزان تحویل 25 درصد نسبت به گذشته افزایش داشته است.