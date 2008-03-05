حفاظت از منابع طبعی بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار، ظهر امروز در مراسم گرامیداشت هفته منابع طبیعی اظهار داشت: حفظات از منابع طبیعی فقط با همکاری و مشارکت مردم میسر است و در غیر این صورت امکان حفظات از منابع طبیعی به وسیله دستگاه های دولتی وجود ندارد.

وی ادامه داد: باید شرایطی را به وجود آورد که مردم نیز درگیر این کار شده و اهمیت موضوع با آموزش و اطلاع رسانی صحیح همگانی شود.

استاندار کردستان بیان داشت: مشکل عمده ای که در حال حاضر در استان کردستان در این حوزه بیش از همه به چشم می خورد، استفاده نادرست از این همه نعمت خداوندی است که می توان این معضل را نیز به وسیله آموزش همگانی حل کرد.

نجار خاطرنشان کرد: باید این آگاهی در مردم ایجاد شود که منافع تمامی هزینه هایی که در این حوزه انجام می شود متوجه خود آنان است.

وی استفاده نا به جا و بدون برنامه ریزی از منابع موجود در طبیعت اعم از جنگلها، مراتع و جانواران را باعث به هم خوردن اکوسیستم حیاط بشری دانست و تاکید کرد: خلق موجودات و گیاهان توسط خداوند متعال بدون هدف نبوده و همچنان که می بینیم نابود کردن نوعی حیوان و یا گیاه علاوه بر منقرض شدن نسل آن، تعادل اکوسیستمی را نیز بر هم می زند.

نجار همچنین برخورد قاطع با متخلفین در بحث منابع طبیعی را خواستار شد و از همه مسئولان قضایی استان خواست: با تمام توان در مقابل تخلفات حوزه منابع طبیعی با قاطعیت و دقت عمل کنند.