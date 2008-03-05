به گزارش خبرگزاری مهر، یادبود چهلمین روز درگذشت "آنه لیزه قهرمان" در دانشکده ادبیات با حضور استادان، دانشجویان و فارغ التحصیلان گروه زبان و ادبیات آلمانی برگزار خواهد شد.

"آنه لیزه قهرمان (بک)" در سال 1929 در یکی از شهرهای ایالت شوابن در جنوب غربی آلمان دیده به جهان گشود. وی در دانشگاه توبینگن به تحصیل پرداخت و با درجه دکتری از همین دانشگاه فارغ التحصیل شد. او در سال 1336 به همراه همسر ایرانی اش به ایران آمد و پس از مدت کوتاهی در دانشگاه ملی (شهید بهشتی) به تدریس در رشته زبان و ادبیات آلمانی پرداخت و در سال 1377 پس از 40 سال تلاش صادقانه و تربیت شاگردان بسیار به درجه بازنشستگی نائل شد.

حاصل تلاش دکتر قهرمان علاوه بر تربیت شاگران بسیار در حوزه زبان و ادبیات آلمانی تألیف سه جلد کتاب وزین در حوزه آموزش زبان آلمانی است که به همت انتشارات دانشگاه شهید بهشتی به چاپ رسیده است. کتابهای "درآمدی بر نحو زبان آلمانی و تجزیه و تحلیل دستوری متن" (1368)، "دستور زبان آلمانی" (1368) و "بررسی انتقادی 400 سال شعر آلمانی" (1376) آثار بسیار ارزشمندی در حوزه آموزش زبان آلمانی به شمار می آیند. علاوه بر این آثار جزوات درسی قهرمان چون "نثر آلمانی" و "اصول و قواعد نامه نگاری" نیز برای دانشجویان ادبیات آلمانی ارائه شده است.

وی علاوه بر حوزه آموزش زبان آلمانی یکی از مترجمان پرتلاش در عرصه معرفی ادبیات معاصر ایران به دنیای آلمانی زبان است. او ترجمه هایی از ادبیات داستانی معاصر ایران به آلمانی ارائه داده که ترجمه آثاری از جلال آل احمد، هوشنگ گلشیری، صادق هدایت، عباس معروفی و... از جمله آنهاست.

مراسم یادبود قهرمان روز سه شنبه 21 اسفند ساعت 11 در دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.