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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۳۷

15 هزار تماشاگر به دیدن "کژال" نشستند

نمایش "کژال" نوشته و کار سعید خیراللهی که پنجشنبه برای آخرین بار در کرمانشاه اجرا می‌شود، میزبان حدود 15 هزار نفر تماشاگر بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد اخبار هنری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس اعلام کرد این نمایش که از روز یازدهم اسفند در آمفی تئاتر بنیاد ورزش‌های کرمانشاه در پارک شیرین سومین دهه اجرای خود را در غرب کشور آغاز کرده بود، نیمه اول اجراها را به دانشجویان و نیمه دوم را به دانش‌آموزان اختصاص داد.

کارگردان این اثر استقبال مردم را از اجراها غافلگیرکننده دانست و بازدید حدود 15 هزار نفر را از آن نشانه هنردوستی و علاقه مردم به ویژه نوجوانان شهر توصیف کرد. وی اظهار امیدواری کرد در سال آینده امکان اجرای مشابه را با حمایت معاونت هنری بنیاد داشته باشد.

نمایش "کاکوتی" به کارگردانی مهدی مرعشی پیش از این با حمایت بنیاد در هفتم اسفند 30 اجرای خود را در یزد به پایان رساند و نمایش "نقطه، ته خط" نیز به کارگردانی مالک حد پورسراج در شیراز، اصفهان و آبادان به صحنه رفت. این نمایش‌ها در ماههای پایانی سال با هدف تمرکززدایی و آشتی مردم با تئاتر از سوی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس اجرا شده است.

کد مطلب 650396

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