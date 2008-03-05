توجه به منابع طبیعی از شاخصه های توسعه یافتگی دولتهاست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده، ظهر امروز در مراسم نخستین روز هفته درختکاری اظهار داشت: تخریب منابع طبیعی که از مظاهر دنیای تمدن امروزی است، موجب فنا شدن سرمایه و نسلها می شود.

وی عنوان کرد: تخریب منابع طبیعی، زندگی فعلی ما را نیز دچار مخاطره می کند و امروز توجه به محیط زیست در محافل بین المللی به عنوان یک آرمان مطرح می شود.

استاندار خراسان رضوی یکی از شاخصهای توسعه یافتگی دولتها و ملتها را توجه به منابع طبیعی خواند و یادآور شد: در کشورهای دارای سرانه بالای محیط زیست، قوانین بسیار سخت گیرانه تر از دیگر کشورهاست.

محمدی زاده با اشاره به معدل 200 میلیمتری بارش استان افزود: در کشور 11 میلیون هکتار جنگل داریم که یک سوم آن مطابق با استاندارد جهانی است این در حالی است که 34 میلیون هکتار بیابان در کشور وجود دارد که این رقم سه برابر استاندارد جهانی است.

وی عنوان کرد: بر اساس برنامه چشم انداز 20 ساله، سرانه جنگل در کشور باید از دو هزار متر به چهار هزار هکتار افزایش یابد که تحقق این هدف، نیازمند ایجاد سالانه 100 هکتار جنگل جدید با حفظ جنگلهای موجود است.

استاندار خراسان رضوی با ترسیم ضرورتها و مسیر طولانی پیش رو در زمینه حفظ و ایجاد منابع طبیعی و محیط زیست، اعلام کرد: نهادینه کردن فرهنگ حفظ و ایجاد محیط زیست و مردمی کردن حرکت دفاع از طبیعت از جمله راه های تحقق این مهم است.

محمدی زاده افزود: منابع و امکانات باید به سمت سرمایه گذاری در حفظ و ایجاد محیط زیست قرار گیرد و علاوه بر فعالان در این بخش، آحاد مردم باید آموزشهای لازم را دریافت کنند.

در این مراسم استاندار خراسان رضوی به صورت نمادین نهالی را در زمین غرس کرد.

در این مراسم مسئولان منابع طبیعی جهاد کشاورزی، تنی چند از مدیران دستگاه های اجرایی، فرماندهان نیروی انتظامی، جمعی از دانشجویان و دانش آموزان حضور داشتند.