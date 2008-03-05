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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۴۴

مراسم سوگواری 28 صفر با حضور رئیس جمهور

مراسم عزاداری و سوگواری 28 صفر سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و همچنین شهادت امام هشتم به مدت دو شب در تاریخ 16 و 17 اسفند پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر رئیس جمهور در اطلاعیه ای، از عموم ملت ایران به خصوص شهروندان تهرانی خواست تا در مراسم عزاداری و سوگواری آل الله که با حضور رئیس جمهور و به مدت دو شب در تاریخ 16 و 17 اسفند پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار می شود، شرکت نمایند.

در این اطلاعیه آمده است: آسمان بار دیگر غمزده بر ساکنان زمین می نگرد. اشک و آه در ماتم قافله سالار دین و دو جگر گوشه مطهرش عالم را فراگرفته و اندوه و حزن سراسر دل های عاشق را لبریز ساخته است. در این ایام مصیبت بار، دل دادگان خاندان عصمت و طهارت (ع)، چشم انتظار رحمت رحمه للعالمین، کرامت کریم اهل البیت علیهم السلام و رأفت عامل آل الله علیهم السلام به سوگ نشسته و اقامه عزا می کنند.

در این اطلاعیه از عموم ملت ایران به خصوص همشهریان عزیز تهرانی خواسته شده است که مراسم سوگواری و عزاداری به مناسبت سالروز رحلت جانگداز نبی مکرم اسلام ، رحمه للعالمین، حضرت ختمی مرتبت خاتم الانبیاء و المرسلین محمد بن عبدالله (ص) و شهادت امام حسن بن مجتبی علیه السلام و نیز شهادت امام رضا  با حضور رئیس جمهور و خیل عزاداران و سوگواران آل الله و با سخنرانی و مداحی عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در محل نهاد ریاست جمهوری و به مدت دو شب در تاریخ پنج شنبه و جمعه 16 و 17 اسفند ماه پس از اقامه نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد. 

کد مطلب 650403

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