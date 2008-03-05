خدمات ایران به مهاجران الگوی مناسبی برای سایر کشورها است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قهرمان رشید، ظهر امروز در جمع نمایندگان کشورها و سازمانهای بین المللی کمک کننده در امور مهاجرین افغانی اظهار داشت: حفظ کرامت انسانی و ارائه خدمات به مهاجرین افغانی، الگوی مناسبی جهت سایر کشورهایی است که می خواهد به افغانستان کمک کنند.

وی تصریح کرد: مردم ما و مهاجران افغان با هم در یک مکان زندگی می کنند و از امکانات مشترک استفاده می نمایند که این امر در هیچ کشوری از جهان سابقه ندارد.

رشید ادامه داد: در استان خراسان رضوی، 165 هزار افغانی دارای مدرک اقامت موقت هستند که از این میان 54 هزار نفر دانش آموز و در مقاطع مختلف به تحصیل مشغولند.

وی حضور طولانی افغانیها و دیگر اتباع خارجی و توجه همه جانبه دولت و مردم به آنها را مهمترین دلیل این ادعا خواند و افزود: جمهوری اسلامی به آنچه که می گوید پایدار است و بر خلاف برخی کشورها که شعار می دهند اما در عمل توجهی به کرامت انسانی ندارند، عمل نمی کد.

این مسئول با اشاره به لشکرکشی آمریکا به منطقه و کشتار مردم بی گناه، جنایات اسرائیل در غزه و اعمال فشار علیه فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران عنوان کرد: شورای امنیت بدون دلیل و برخلاف گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، عملکرد صلح آمیز ایران در زمینه انرژی هسته ای را زیر سئوال می برد و برای تحت فشار قرار دادن ایران اقدام به صدور قطعنامه می کند.

رشید با تاکید بر اینکه کمک به مهاجرین وظیفه انسانی است، یادآور شد: با افتخار به این وظیفه انسانی ادامه خواهیم داد و آرزوی روزی را داریم که همه برای احیاء ارزشهای انسانی تلاش کنند و در عمل نسبت به انسانها یکسان باشند و به آنها احترام بگذارند و حقوق انسانها را محترم بشمارند.

وی همچنین به نمایندگان سازمانهای بین المللی پیشنهاد کرد که آنها نیز همچون ایران امکان اسکان و تحصیل مهاجرین در کشورهای خود را فراهم آورند.

در این جلسه همچمین خانم سابین آلمن، معاون سرپرست هیئت اعزامی سازمان ملل و نماینده کشور سوئیس با اشاره به فرصت مناسب پیش آمده برای بازدید از پروژه های مشترک در مناطق افغانی نشین و صحبت با مهاجرین، گفت: حضور پناهندگان در میان مردم ایران برای ما بسیار جالب بود.

وی ادامه داد: در این سفر نمایندگان با مشکلات مهاجرین آشنا شدند و امیدواریم بتوانیم در تعامل با مسئولان مشکلات و چالش های موجود را رفع کنیم.

سابین آلمن همچنین حضور مهاجرین در هر کشوری را موجب آشنایی مردم آن سرزمین با فرهنگ دیگر کشورها دانست و بیان داشت: حضور مهاجرین جدای از مشکلات خاص خود، موجب غنای فرهنگی کشور مقصد می شود.

هیئت نمایندگان اعزامی در سفر سه روزه خود از مناطق اسکان مهاجرین افغان بازدید کرده و با اقدامات انجام شده در این زمینه آشنا شدند.

این هیئت همچنین از موزه آستان قدس رضوی و مرز دوغارون بازدید خواهند داشت.