به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه در دیدار رئیس و جمعی از اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران و روسای اتاق های بازرگانی سراسر کشور در مشهد استفاده نکردن از تکنیک های روز و سیستم های جدید را از دلایل بروز مشکلات در اقتصاد کشور دانست و گفت: استفاده از تکنیک های جدید هم می تواند از بروز خسارات و مشکلات اقتصادی جلوگیری کند و هم مانع ایجاد بدبینی به سرمایه گذاری ها شود.

آیت الله هاشمی شاهرودی خاطرنشان کرد: برخی از مقررات موجود که برای حل مشکلات از آنها استفاده می شود، مسائل و مشکلاتی در سیستم های اقتصادی از جمله سیستم بانکی کشور ایجاد کرده که توجه به آنها ضروری است و در صورت اصلاح آنها، بسیاری از مشکلات موجود حل و فصل خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه باید نگاه منفی به فعالیت بخش های خصوصی تغییر کند، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات را نمی توان به حساب سیستم اقتصادی کشور گذاشت چرا که در تمام بخش ها از جمله در بخش خصوصی مشکل وجود دارد که در برخی موارد از بسترهای کلان سوءاستفاده شده و موجب تغییر ذهنیت مسئولان نسبت به بخشهای تولیدی و فعالیت های اقتصادی می شود.

آیت الله هاشمی شاهرودی یادآور شد: باید تلاش شود تا از طریق راه حل ها و سیاست های کلان به جای پروژه های زودبازده، افراد را در سرمایه گذاری ها مشارکت دهیم تا بهره وری افزایش یابد.

رئیس قوه قضائیه از برقراری منشور همکاری قوه قضائیه و اتاق ایران خبر داد و گفت: این منشور دارای کلیاتی در رابطه با اصل 44 قانون اساسی، حمایت از سرمایه گذاری و مبارزه با مفاسدی است که به نحوی به اقتصاد کشور لطمه می زند، لذا باید در این خصوص برنامه ریزی کرده و دستورالعمل های لازم را تعریف کنیم.

آیت الله هاشمی شاهرودی گفت: این منشور ضروری و لازم است اما کافی نیست و مفاد مورد توافق آن باید عملیاتی شود و این امر نیاز به تشکیل کمیته مشترک دارد، لذا اجرای اصل 44 قانون اساسی باید دنبال شود و سپس با مشورت طرفین در یک کمیته اجرایی نسبت به اجرایی کردن آن اقدام شود ، همچنین ضروری است بخش های مختلف کشور در این خصوص آموزش های لازم را ببینند.

وی همچنین از ایجاد ستادی در مرکز استانها برای رسیدگی به مشکلات صنعتگران و تولید کنندگان خبر داد و یادآور شد: در این ستاد حضور یک کارشناس از اتاق بازرگانی ضروری است تا پس از بررسی، بحث حمایت از سرمایه گذاری مشروع در ستاد پیگیری شود، لذا به این ترتیب حمایت از بخش مولد در دستگاههای اقتصادی کشور صورت گرفته و ضمن ایجاد این فرهنگ، ستاد نیز بر روی مسائل اشراف کامل خواهد داشت.

رئیس قوه قضائیه از شوراهای حل اختلاف به عنوان یکی از نمونه های موفق فعالیت دستگاه قضایی نام برد و افزود: امروز اگر شوراهای حل اختلاف تبدیل به فرهنگ شده و در کار خود موفق شده اند، به دلیل پیگیری و اقدامات صورت گرفته بوده است، لذا بین اتاق بازرگانی و قوه قضائیه نیز باید کمیته ای تشکیل شود و اتاق بازرگانی به عنوان یک شخصیت حقوقی مقبول و مورد توجه جامعه در مرکزیت و محوریت آن قرار گیرد و در راستای ایجاد فرهنگ و عملیاتی کردن کارها تلاش نماید.

آیت الله هاشمی شاهرودی ادامه داد: اتاق بازرگانی باید همچنین نیازهای مشابه را با قوه قضائیه و مجریه مطرح کند تا با مشاوره با مسئولان بتوانیم سند چشم انداز 20 ساله نظام را اجرا و در این خصوص گزارش های دقیق و آماری و مستند به دولت و مجلس ارائه کنیم.