سرزنش ارمنستان به دلیل ناآرامیهای قره باغ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آذربایجان، وزارت دفاع آذربایجان با اعلام این اتهام خبر داد که 12 سرباز ارمنی و سه سرباز آذری در درگیریهای روز سه شنبه منطقه قره باغ کشته شدند

"خزر ابراهیم" یکی از مقام های وزارت خارجه آذربایجان نیز در ارتباط با این موضوع گفت: طرف ارمنی دست به تحریکاتی در خط مقدم می زند، تا افکار عمومی جهانی را که هم اکنون به سبب برخی ناامنی های داخلی در ارمنستان بر این کشور متمرکز شده، منحرف کرده و آن را متوجه یک دشمن خارجی بکند.

وی گفت که آذربایجان هرگز دست به تحریکات نخواهد زد، اما به تحریکات ارمنستان پاسخی مناسب خواهد داد.

مناقشه آذریها و ارمنی ها بر سر حاکمیت قره باغ علیا که به دلیل نام روسی اش، ناگورنو- قره باغ یا قره باغ کوهستانی هم معروف است ریشه تاریخی دارد و طرفین بارها در این باره با هم درگیر شده اند.

اما درعین حال در آخرین مناقشه طی جنگی که از 1991 تا 1994 بین دو کشور به وقوع پیوست، ارمنستان کنترل آن را به دست گرفت و در نتیجه باکو کنترل خود بر قره باغ و 7 منطقه متعلق به آن را از دست داد.

در حال حاضر بیش از 12 سال است که بین دو کشور آتش بس برقرار است، اما درعین حال آذربایجان همچنان قره باغ را جزیی از خاک خود می داند.