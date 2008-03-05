39 طرح اشتغالزایی در کارگروه اشتغال کهگیلویه و بویراحمد به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سرپرست سازمان کار و امور اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد، ظهر امروز در این کارگروه اظهار داشت: این طرحها در سه بخش کشاورزی، خدمات، صنعت و معدن با اعتبار 33 میلیارد ریال زمینه اشتغال 189 نفر را فراهم می کند.

مسعود باستانی افزود: از ابتدای اجرای طرحهای بنگاه های اقتصادی زودبازده در این استان از سوی دستگاه های اجرایی تاکنون 15 هزار و 908 طرح با اعتبار هفت هزار و 255 میلیارد ریال و اشتغالزایی 37 هزار و 43 نفر به بانکهای عامل استان معرفی شده است.

وی عنوان کرد: از این تعداد، 10 هزار و 848 طرح با اعتبار سه هزار و 628 میلیارد ریال و اشتغالزایی 22 هزار و 965 نفر در این کارگروه تایید شده است.

باستانی یادآور شد: از مجموع طرحهای مصوب شده، قرارداد هشت هزار و 603 طرح با اعتبار پیش بینی شده دو هزار و 566 میلیارد ریال و اشتغالزایی 17هزار و 932 نفر منعقد شده است.

به گفته وی، هشت هزار و 457 طرح با اعتبار دو هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی 17 هزار و 228 نفر نیز تاکنون تسهیلات دریافت کرده اند که از این تعداد هفت هزار و 577 طرح با اعتبار یک هزار و 544 میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم 13هزار و 251 نفر فعالیت خود را آغاز کرده اند.

باستانی، سهم تسهیلات بنگاه های اقتصادی زودبازده این استان را پنج هزار و 451 میلیارد و 695 میلیون ریال برشمرد و گفت: این سهم با توجه به جمعیت و وسعت یک درصدی استان، نسبت به کل کشور بیش از 3/1درصد است.