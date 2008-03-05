دوره مربیگری اسکی المپیک سولیداریتی در تهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره مربیگری با همکاری کمیته ملی المپیک و به منظور ارتقاء درجه مربیگری و سطح علمی مربیان اسکی کشورتا 24 اسفند ماه 86 زیر نظر مدرس سوئیسی «کبلیان را تل» برگزار می شود.

شرکت کنندگان در این دوره را 30 نفر شامل 21 نفر از مربیان درجه 2 جهت ارتقاء به درجه 1 و مربیان تیم ملی اسکی تشکیل می دهند .



مراسم افتتاح این دوره از کلاسها صبح امروز با حضورعیسی ساوه شمشکی رئیس فدراسیون اسکی و مسیبی مدیر آموزش و پژوهش کمیته ملی المپیک درهتل شمشک برگزار شد.



مراسم اختتامیه این کلاسها روز 24 اسفند برگزارخواهد شد و به کلیه شرکت کنندگان گواهینامه المپیک سولیداریتی با امضاء رئیس کمیته بین المللی المپیک ، رئیس کمیته ملی المپیک و مدرس دوره اهداء می شود.