تحقق اهداف سند چشم انداز در بستر آموزش و پرورش شکل می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حبیب الله بوربور، ظهر امروز در مراسم افتتاحیه 20 پروژه دولتی در مشهد اظهار داشت: تحقق اهداف سند چشم انداز به بستر سازی نیاز دارد و این بستر در آموزش و پرورش با تربیت نیروی انسانی مهیا می شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح بازسازی و مقاوم سازی 26 هزار مدرسه با 126 هزار کلاس درس از جمله قطعنامه های ما بود که ظرف چهار سال به اتمام می رسد.

بوربور افزود: یک هزار و 500 پروژه در دهه فجر امسال افتتاح شده است که از این تعداد 20 پروژه دولتی در خراسان رضوی افتتاح می شود.

رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور عنوان کرد: امیدواریم از مهر 87 بیش از شش هزار پروژه افتتا ح شود که به موجب این پروژه ها 11 هزار و 100 کلاس درس تامین شود.

وی با اشاره به اینکه برای پروژه های مهر 86 تا مهر 87 کمتر از 800 تا 850 میلیارد تومان اعتبار در دست است، خاطر نشان کرد: برای این کار بزرگ یک هزار و 100 میلیارد تومان نیز از اعتبارات استانی استفاده خواهیم کرد.

وی راز ماندگاری مدارس کشور را زیبایی، کارآیی و مقاوم بودن مدارس تعریف کرد و اظهار داشت: زمانی که مدارس ما این سه اصل را دارا باشند دارای هویت می شوند و هویت مدارس به معنای موفقیت ایران اسلامی در تمامی عرصه های بین المللی است.

بوربور تجهیز و مقاوم سازی مدارس را همان عدالت محوری دولت نهم دانست و افزود: حتی ساده ترین جوامع نیز باید به علم دسترسی داشته باشند و این دسترسی به عمل در جامعه ما در مدارس نهادینه می شود.