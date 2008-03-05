ابومسلم میثاقیان را به منطقه خطر فرستاد / فرار سپاهان از شکست در دربی

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری چهار دیدار همزمان پیگیری شد که در مهمترین دیدار برگزار شده، دربی اصفهان با تساوی به پایان رسید تا سپاهان به خاطر تفاضل گل کمتر همچنان در جایگاه دوم جدول رده بندی قرار بگیرد.

بر پایه این گزارش، در این دیدار که در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد، ابتدا تیم فوتبال ذوب آهن با گلهای محمدرضا خلعتبری (33) و محسن مسلمان(64) از حریف خود پیش افتاد ولی عمادرضا (76) و احسان حاج صفی(88) برای سپاهان گلزنی کردند تا این تیم از یک شکست تلخ نجات پیدا کند.

در مشهد نیز دیدار حساس تیم های ابومسلم و راه آهن با برتری میزبان به پایان رسید تا اکبر میثاقیان علاوه بر اینکه مقابل تیم پیشین خود تن به شکست داد، یک گام به منطقه خطر در جدول رده بندی نیز نزدیک شود.

در سایر دیدارهای امروز هم نتایج زیر بدست آمد:

* برق شیراز یک - استقلال اهواز یک

گل ها: حمید جعفری (88) برای برق شیراز- روح الله بیگدلی (37) برای استقلال اهواز

* ابومسلم مشهد یک - راه آهن تهران صفر

گل ها: عرفان اولروم (35) برای ابومسلم

* سایپا 2 - ملوان بندر انزلی یک

گلها : امید شریفی نسب و عیسی ترائوره برای سایپا - علی طهماسبی برای ملوان

دیدار تیم های صنعت نفت آبادان و پیکان تهران هم که از ساعت 14:45 در ورزشگاه تختی آبادان و با قضاوت سعید مظفری زاده آغاز شده است در پایان نیمه نخست با تگ گل رناتو که در دقیقه 28 به ثمر رسید با برتری صنعت نفت به پایان رسید.

همچنین آخرین دیدار از روز نخست هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت 15/16 دقیقه با قضاوت محمود رفیعی و در ورزشگاه آزادی بین تیم های فوتبال صباباتری و استقلال تهران آغاز شده است.

جدول رده بندی:

1- پرسپولیس 40 امتیاز(تفاضل گل 14+)

2- سپاهان اصفهان 40 امتیاز(یک بازی بیشتر و تفاضل گل 12+)

3- صباباتری 38 امتیاز

4- استقلال اهواز 36 امتیاز(یک بازی بیشتر)

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16- صنعت نفت آبادان 23 امتیاز

17- پگاه گیلان 21 امتیاز

18- شیرین فراز کرمانشاه 18 امتیاز