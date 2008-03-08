مسئولان مشکلات موسیقی در سال جاری را جدی نگرفتند

داریوش طلایی نوازنده تار با بیان این مطلب درخصوص مهمترین رویدادهای موسیقی در سال 86 در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : سیاستگذاری های موجود در حوزه موسیقی مانند سالهای گذشته روشن نبود و به نظر می آید موسیقی در سال 86 جز تعداد انگشت شماری از گروههای سر شناس موسیقایی که مخاطب های خاص خودشان را دارند و طبعا از تبلیغات مناسبی نیز برخوردار بودند؛ در سایر گونه های موسیقی ضعیف عمل شد واین مسئله موجبات نگرانی و دلسردی را نیز فراهم کرد .

این نوازنده تار به عدم حمایت از موسیقی ارزشمند در حوزه موسیقی ایرانی اشاره کرد و گفت : تعاریف واحدی از موسیقی ارزشمند و جدی از جمله موسیقی ردیف دستگاهی ایران و جود ندارد و متاسفانه اغلب حمایت های مالی و معنوی در سال 86 معطوف به انواع موسیقی های بازاری بود و در مقابل شاهد هستیم که به دلیل رکود در موسیقی ارزشمند و اصیل ایرانی انواع گونه های موسیقایی که ذات آنها بازاری نیست به دلیل عدم حمایت مسئولان به سوی موسیقی بازاری گرایش پیدا کردند.

وی در ادامه افزود : هنر موسیقی نیاز به حمایت و ساخت زیربناهای فرهنگی دارد و تا زمانی که زیر ساخت های فرهنگی از پایه سر و سامان نگیرد زمینه رشد این هنر دربین جوانها فراهم نخواهد شد.

عضو کارگروه موسیقی فرهنگستان هنر در خصوص ارزیابی کم و کیف این مرکز فرهنگی در سال 86 گفت : مجموع فعالیت کارگروه موسیقی فرهنگستان هنر در حد ارائه طرح و ایده از سوی کارشناسان حاضر در این گارگروه خلاصه می شود و به هیچ عنوان قدرت اجرایی ندارد و این در حالی است که طرح ریختن به تنهایی کافی نیست و باید بودجه و امکانات نیز فراهم باشد به همین دلیل با دست بسته طرح و ایده ها را مطرح می کنیم و در مجموع از فعالیت در این کار گروه موسیقی راضی نیستم.

طلایی در پایان با مثبت ارزیابی کردن گارگاههای آموزش تار و سه تار گفت : از آغاز بدون هیچ چشم داشت مالی پیش قدم شدم و طی فراخوانی بدون دریافت کمترین وجهی از شرکت کننده ها این کارگاهها را برگزار کردم تا شاید بتوانم از میان تعدادی از جوانان علاقمند به ساز تار بهترین های آنها را انتخاب کنم ولی نتیجه عملکرد کارگاهها رضایت بخش نبود و بیش از آنچه در عمل دیدم از هنرجویان حاضر در گارگاههای آموزش تار و سه تار انتظار داشتم که متاسفانه عملی نشد و از بین 80 متقاضی تنها 3 نفر را برای ورود به مرحله بعد مجاز دانستم.

