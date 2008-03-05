فرصتهای آموزشی در مناطق مختلف خراسان رضوی برابر است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامحسین افسری، ظهر امروز در مراسم افتتاحیه 20 پروژه دولتی در مشهد افزود: خوشبختانه در خراسان رضوی حتی در روستاها بیشتر از شهرها فرصتهای آموزشی وجود دارد.

وی عنوان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سیاستهای نظام در زمینه تعلیم و تربیت به نحوی بوده که خدمات حتی به دور افتاده ترین مناطق استان نیز رسیده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان داشت: چهار هزار میلیارد تومان به همت دولت و مجلس برای امر مقاوم سازی و تجهیز مدارس در مجلس به تصویب رسید که به موجب آن اعتبارات عمرانی برای مدرسه سازی نیز رشد کرد.

افسری عنوان کرد: این 20 پروژه در خراسان رضوی با زیر بنایی بالغ بر 20 هزار و 907 متر مربع با هزینه پنج میلیارد و 800 میلیون تومان در قالب 183 کلاس درس اقدامی موفق به حساب می آید.

وی در پایان معلمی را به لحاظ حساسیت یکی از پیچیده ترین مشاغل جامعه معرفی کرد و افزود: تربیت صحیح در مدارس از طریق شناخت استعدادهای دانش آموزان میسر است و زمانی این تربیت صحیح شکوفا می شود که زمینه شکوفایی استعدادهای دانش آموزان در مدارس مهیا باشد.