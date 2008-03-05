ارائه متن نهایی نقشه جامع علمی در اردیبهشت / بررسی اولیه گزارش نقشه جامع علمی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد رضا مخبر - دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در تهیه و تدوین نقشه جامع علمی کشور، مبانی ارزشی و نظری حاکم بر نقشه بررسی شده است و در این رابطه، دستگاهها و نهادهای مختلفی همچون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و جهاد دانشگاهی با محوریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مشارکت داشتند.

وی هدف مهم نقشه را دستیابی به اهداف سند چشم انداز دانست و گفت: نقشه جامع علمی کشور دارای شاخصهای کلان مهمی است که می توان به شاخصهایی نظیر نیروی انسانی، اخلاق و ایمان، مالی، انتشارات علمی، نوآوری، کارگروهی، مشارکت و راهبری علم و فناوری و اثر بخشی اشاره کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: چارچوب نقشه، راهبردها و راهکارهای تحقق اهداف و اولویت های علمی مشخص شده است که در آینده نزدیک به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

وی تمرکز بر دیدگاههای اسلامی و نوآوری ملی، در برگیری سه مرحله پژوهش، آموزش و فناوری چرخه علم و فناوری، برخورداری از شاخصهای کمی، کیفی، ارزشی و توسعه ای، مشارکت نخبگان حوزوی و دانشگاهی، آینده نگری واقع بینانه، عمیق، کامل و جامع بودن و تمرکز بر نیازهای جامعه را از ویژگیهای مهم نقشه جامع علمی کشور برشمرد و تأکید کرد: در همایش ملی نقشه جامع علمی کشور که در آینده ای نزدیک برگزار می شود، جوانب و ابعاد این نقشه قبل از ارائه و تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور نخبگان، اندیشمندان و متخصصان مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.

در این جلسه، اولین گزارش نقشه جامع علمی کشور به عنوان "مجموعه ای جامع، هماهنگ و پویا از اهداف، سیاستها، برنامه ها و الزامات برنامه ریزی تحول راهبردی علم و فناوری و نوآوری مبتنی بر ارزشهای اسلامی - ایرانی و آینده نگری برای دستیابی به اهداف چشم انداز کشور" که توسط شورای تخصصی نقشه جامع علمی کشور تهیه شده بود، ارائه شد.

در این جلسه، شمول مصوبات هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران بر اعضای هیئت علمی سازمان انتقال خون ایران نیز مورد تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت.

شورای عالی انقلاب فرهنگی شب گذشته به ریاست دکتر حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل جلسه داد.