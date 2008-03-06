  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۶ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۰۶

اعتماد سازی بین مردم و مسئولان حضور در انتخابات را پرشور می کند

اعتماد سازی بین مردم و مسئولان حضور در انتخابات را پرشور می کند

یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: اعتماد سازی بین مردم و مسئولان، بهترین عامل و انگیزه جهت حضور پرشور در انتخابات و یاس و نا امیدی دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سید مسعود حسینی، عصر امروز در جلسه شورای اداری استان، اعتماد مردم را اساس اصلی نظام دانست و اظهار داشت: تمام تلاش دشمنان در گذشته و اکنون در راستای کم کردن اعتماد مردم و همچنین ایجاد فاصله بین مسئولان و مردم بوده است.

به گفته وی، ما به عنوان سربازان دولت، مدافع ارزشها، مبانی و مشی ولایت و نظام هستیم و باید به گونه ای عمل کنیم که مردم ما را به عنوان امانت دار بپذیرند و اعتماد کنند.

حسینی خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد مسائل قومی، قبیله ای و خطی باعث شود تا از وظیفه سنگینی که بر عهده داریم، تخطی شود.

وی، وحدت، انسجام، همدلی و تعامل همه گروه ها، اقوام و جناحها را خواستار شد و افزود: همه ما در راستای تحقق آرمانهای امام راحل و خط مشی نظام، ولایت و رهبری حرکت می کنیم و باید هوشیار باشیم، زیرا دشمنان همچون گذشته با کمک ایادی داخلی خود می خواهند حاکمیت دوگانه بین ارکان نظام ایجاد کنند و بین مردم و مسئولان فاصله اندازند.

حسینی یادآور شد: از ابتدای برنامه روزشمار انتخابات در این استان همه برنامه ها به خوبی به پیش رفته و زمینه سازی برای برگزاری یک انتخابات سالم و پرشور فراهم شده است.

کد مطلب 650426

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها