اعتماد سازی بین مردم و مسئولان حضور در انتخابات را پرشور می کند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سید مسعود حسینی، عصر امروز در جلسه شورای اداری استان، اعتماد مردم را اساس اصلی نظام دانست و اظهار داشت: تمام تلاش دشمنان در گذشته و اکنون در راستای کم کردن اعتماد مردم و همچنین ایجاد فاصله بین مسئولان و مردم بوده است .

به گفته وی، ما به عنوان سربازان دولت، مدافع ارزشها، مبانی و مشی ولایت و نظام هستیم و باید به گونه ای عمل کنیم که مردم ما را به عنوان امانت دار بپذیرند و اعتماد کنند.

حسینی خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد مسائل قومی، قبیله ای و خطی باعث شود تا از وظیفه سنگینی که بر عهده داریم، تخطی شود .

وی، وحدت، انسجام، همدلی و تعامل همه گروه ها، اقوام و جناحها را خواستار شد و افزود: همه ما در راستای تحقق آرمانهای امام راحل و خط مشی نظام، ولایت و رهبری حرکت می کنیم و باید هوشیار باشیم، زیرا دشمنان همچون گذشته با کمک ایادی داخلی خود می خواهند حاکمیت دوگانه بین ارکان نظام ایجاد کنند و بین مردم و مسئولان فاصله اندازند .