نشست انجمن مطبوعات و خبرگزاری های ورزشی با حضور فتح الله زاده برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور محمد پرویزی مدیرکل مطبوعات داخلی، غلامحسین زمان آبادی دبیرانجمن، محمدرضا تهرانی سخنگوی انجمن ، علی فتح الله زاده مدیرعامل باشگاه استقلال، مدیران مسئول، سردبیران و دبیران ورزشی مطبوعات و خبرگزاری های ورزشی حضور برگزار شد، بحث و بررسی پیرامون مسائل روز ورزش، انتخابات مجلس شورای اسلامی ، مسائل مربوط به اتفاقات فوتبال - ورزش و رسانه های ورزشی در دستور کار حاضرین قرار گرفت.

علی فتح الله زاده مدیر عامل باشگاه استقلال و کاندیدای مجلس شورای اسلامی در این جلسه گفت: قضیه انتخابات فراتر از مسائل صنفی ما ست چرا که حضور افراد و مدیران ورزشی در مجلس شورای اسلامی تاثیر مستقیمی بر روی فضای ورزش کشور خواهد داشت.

وی گفت: متاسفانه تلویزیون از روزی که من کاندیدای مجلس شده ام حتی یک ثانیه هم از ما و دوستانی مثل محمد مایلی کهن تصویر و خبر پخش نکرده در حالیکه اگر قرار بر این باشد باید تصویر رئیس مجلس ودیگرانی که هم اکنون در مجلس حضور دارند را نیز پوشش ندهند.

وی با بیان اینکه مجلس نیاز به افرادی از همه اقشار جامعه دارد گفت: در مجلس گرچه رویکردی سیاسی هم دارد اما باید در حوزه های اقتصاد ، فرهنگ ، ورزش و بسیاری دیگر از حوزه ها افرادی حضور داشته باشند و بنده بر اساس همین نیاز کاندیدای مجلس شدم.

فتح الله زاده در پایان گفت: از رسانه های ورزشی می خواهم که از همه کاندیداهای ورزشی حمایت کنند چرا که برخلاف تصور برخی ها، اکنون ورزشی ها هم دارای تحصیلات عالیه هستند و هم از توانایی توانمندی بسیار بالایی برای مدیریت در بخش های مختلف برخوردارند.