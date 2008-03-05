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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۲۱

شکست فشارهای بوش / اوپک با افزایش تولید نفت مخالفت کرد

شکست فشارهای بوش / اوپک با افزایش تولید نفت مخالفت کرد

سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک) با وجود فشارهای روزافزون آمریکا برای افزایش تولید نفت، تاکید کرد: میزان تولید این سازمان در حال حاضر مطلوب است و اوپک برنامه ای برای افزایش سقف تولید ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامهای اوپک با بی اعتنایی به درخواست جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای افزایش تولید، اعلام کرد که این سازمان در صدد تغییر سطح تولیدات خود نیست.

"شکیب خلیل" وزیر نفت الجزایر و رئیس کنونی اوپک در آغاز نشست وزیران نفت کشورهای عضو این سازمان در وین گفت:" اوپک اکنون در حال تولید 32 میلیون بشکه در روز است، در نتیجه میزان ارائه این سوخت برای بازار خوب است".

گفتنی است که اوپک 40 درصد از نفت جهان را تولید می کند و اخیراً جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای کاهش دادن بهای نفت خواستار افزایش تولید این محصول از سوی این سازمان شده بود.

علی النعیمی وزیر نفت عربستان نیز از حفظ سهمیه تولید نفت اوپک در سطح فعلی حمایت کرد، و با طرح پرسشی در این ارتباط گفت: در حالی که بازار مشکلی ندارد؛ چرا ما باید مقدار زیادی تری ارائه کنیم؟

النعیمی تاکید کرد: بهای (بالا) نفت ارتباطی به اصول بازار(عرضه و تقاضا) ندارد، بلکه این مسئله با آینده بازارارتباط دارد که شاهد معاملات سرگردان است. 

مقامهای اوپک همچنین خبر دادند که این سازمان نشستی فوق العاده را پیش از سپتامبر برگزار خواهد کرد. وزیران نفت کشورهای عضو اوپک امروز، نشست عادی خود را در وین آغاز کردند.

بهای نفت در بازارهای جهانی در حال حاضر در بالاترین سطح خود قرار دارد و به بیش از 100 دلار در هر بشکه رسیده است.

کد مطلب 650428

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