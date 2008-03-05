کارگاه آموزشی "زوج درمانی" در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این کارگاه یک روزه با هدف تربیت و بازآموزی مشاوران خانواده به منظور آگاه سازی خانواده از مسائل و مشکلات اجتماعی، آموزش سنجش و تشخیص دقیق مشکلات زناشویی و ارائه خدمات درمانی توسط بهزیستی کرج با همکاری مرکز مشاوره معاونت اجتماعی ناجا برگزار شده است.

در این کارگاه آموزشی علاوه بر ارائه تعاریف علمی و عملیاتی در زمینه مشکلات زناشویی، تعارض و تشخیص مشکلات، شیوه بررسی انواع خانواده، چرخه زناشویی و به تبع آن مشکلات ناشی از گذر از هر مرحله مورد بررسی قرار گرفت.

در این کارگاه که با شرکت 40 تن از کارشناسان و مشاوران هر دو نهاد برگزار شد، همچنین شیوه های سنجش رضایت زناشویی، فاکتورهای طلاق عاطفی، انواع سبکهای عاطفی در زوجین و شیوه اصلاح سبکهای عاطفی دارای مشکل مورد بحث قرار گرفت.

در این جلسه روشهای نوین درمان زوجی معرفی شد.

همچنی مقرر شد جلسه دیگری مبنی بر آموزش شیوه های درمان زوجی با حضور کارشناسان مذکور تشکیل شود.