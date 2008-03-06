آموزش و پرورش باید در توسعه جهانی سرآمد باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هدایت الله هاشمی نسب، شب گذشته در مراسم افتتاحیه 20 پروژه دولتی در مشهد اظهار داشت: علم آوری و تربیت نیروی انسانی برای ایران ارزش محسوب می شود پس باید به این ارزش بسیار توجه شود.

وی تصریح کرد: این 20 پروژه دولتی با اعتبار پنج میلیارد و 600 میلیون تومان به بهره برداری می رسد و افزون بر این 20 پروژه، 10 پروژه خیرین ساز نیز با اعتبار یک میلیارد و 800 میلیون تومان نیز به بهره برداری خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: تعدادی از پروژه های تحت بازسازی سال جاری آماده بهره برداری است که در فروردین ماه آینده به طور رسمی افتتاح خواهد شد.

هاشمی نسب طرح تخریب و بازسازی مرکز پیش دانشگاهی 17 شهریور با مساحت سه هزار و 280 متر مربع فضای آموزشی را یکی از زیر شاخه های دولت عدالت محور نهم معرفی کرد و افزود: با اجرای این پروژه در این مرکز با بحث فرصت های برابر بند 51 قانون چهارم توسعه را به وضوح در می یابیم.

وی عنوان کرد: هم اکنون 70 درصد از برنامه های سوم را جلو برده ایم و امید داریم که با همین تلاش پیگیر در بهسازی مدارس کشور گام موثری برداشته شود.