آرمان صدور انقلاب اسلامی باید تحقق یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه که در همایش میثاق با شهدای لشکر 31 مکانیزه سخن می گفت، با اشاره به محاصره نظامی استکبار جهانی اظهار داشت: از معجزات انقلاب اسلامی است که بزرگ ترین قدرت مادی جهان با وجود محاصره نظامی ایران اسلامی با تمام تجهیزات مدرن و پیشرفته جرات نمی ‌کند به حمله نظامی دست بزند و این ناشی از ابهت و هیبتی است که در دل دشمنان نظام اسلامی ایجاد شده است.

وی به انواع تهدیدات دشمن اشاره کرد و افزود: نباید خودمان را به تهدیدات نظامی دشمن خلاصه کنیم ، بلکه امروز دشمنان نظام اسلامی با تمام قوا در زمینه ‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نظام اسلامی ما را تهدید می ‌کنند و ما باید در همه زمینه ‌ها بازدارندگی لازم را داشته باشیم تا بتوانیم توطئه‌ های دشمن را نقش بر آب کنیم.

فرمانده کل سپاه در ادامه خاطر نشان کرد: پاسداران و بسیجیان علاوه بر کسب مهارت‌ ها و آموزش ‌های نظامی باید از بعد اعتقادی و معنوی نیز تقویت شوند و آگاهی و بصیرت سیاسی خود را افزایش دهند تا بتوانند در مقابل حوادث قدرت تحلیل خود را بالا برده و دچار انفعال نگردند.

بنا بر این گزارش، سردار محمدتقی اوصانلو فرمانده ارشد سپاه استان نیز در همایش میثاق با شهدای لشکر 31 مکانیزه، طی سخنانی اظهار داشت: آذربایجان با تقدیم 10 هزار شهید، جان نثاری و ولایتمداری خود را به اسلام و انقلاب ثابت کرده و باز هم تمام وجود آماده جانفشانی در راه آرمان ‌های مقدس شهدا، امام راحل (ره)، انقلاب و رهبری است.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از ظهر امروز نیز با حضور در گلزار شهدای تبریز و ادای احترام‌ به مقام والای شهدای این شهر، سخنان کوتاهی ایراد کرد و گفت که "سر بلندی ایران اسلامی به برکت خون شهیدان افتخار آفرین است".

وی افزود: عملیات های بدر و خیبر از عملیات‌ های بزرگ و استراتژیک رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس است که رزمندگان سلحشور در این عملیات ‌ها با عبور از باتلاق ‌ها و آبراه‌ها، معادلات نظامی را بر هم زده و کارشناسان نظامی جهان را مات و مبهوت کردند.

صبح امروز چهارشنبه در مراسمی با حضور سردار سرلشکر جعفری گردانهای امام حسین(ع) برای نخستین بار در جهت ‌اجرای طرح تحول در سپاه ‌پاسداران انقلاب اسلامی به کار گرفته شدند.