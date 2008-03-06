فعالیت انتخاباتی کارکنان دولت در اوقات اداری ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سید عبدالله موسوی، صبح امروز در نشست شورای اداری استان، اظهار داشت: هیچ کدام از مسئولان و کارکنان دولت، دستگاه های عمومی و شرکتهای وابسته به دولت که بودجه آنها از بودجه عمومی کشور است، حق استفاده از اموال، وسایل نقلیه، ابزار و امکانات برای استفاده و تبلیغ به نفع هیچ کاندیدایی را ندارند.

وی اظهار داشت: مسئولان و کارکنانی که می خواهند برای کسی تبلیغ کنند، باید خارج از وقت اداری و یا با اخذ مرخصی باشد، اما نباید با استفاده از سمت و عنوان خود تبلیغ کنند.

موسوی خاطرنشان کرد: کسانی که در امر اجرا و نظارت بر انتخابات نقش دارند، حق فعالیت تبلیغاتی له یا علیه کسی را ندارند .

وی تاکید کرد: به عنوان امین مردم با حفظ حقوق مردم و حکومت به گونه ای عمل کنیم که رضایتمندی خداوند و مردم را در پی داشته باشد .

موسوی با بیان اینکه دستگاه قضایی مکلف است به جرائم و تخلفات انتخاباتی به صورت فوق العاده رسیدگی نماید، افزود: در دادسراها و دادگاه های استان، شعب رسیدگی به جرایم تخلفات انتخاباتی معین و به دستگاه های مرتبط معرفی شده است و هرگونه جرم و تخلفی از هر کسی سر زند به لحاظ قانونی برخورد می شود.