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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۵۴

با موافقت شورای گسترش /

14 رشته جدید در دانشگاه سیستان و بلوچستان ایجاد می شود

14 رشته جدید در دانشگاه سیستان و بلوچستان ایجاد می شود

شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد 14 رشته جدید در دانشگاه سیستان و بلوچستان موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با موافقت این شورا رشته زمین شناسی ژئوشیمی با همکاری دانشگاه پیشاور پاکستان و رشته اقتصاد کشاورزی در مقطع دکتری و رشته های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی در دو نوبت روزانه و شبانه، کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی در دو نوبت روزانه و شبانه، کارشناسی ارشد نانو فیزیک در دو نوبت روزانه و شبانه، کارشناسی ارشد پژوهش هنر، کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی، کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر در داشنگاه سیستان و بلوچستان راه اندازی می شود.

شورای گسترش همچنین در آخرین جلسه خود ایجاد کارشناسی مهندسی شیمی گرایش گاز، کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی مراکز آموزش عالی ایرانشهر، کاردانی باستان شناسی مرکز آموزش عالی ایرانشهر را برای دانشگاه سیستان و بلوچستان به تصویب رساند.

کد مطلب 650438

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