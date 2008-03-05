100 هزار شاخه گل در روز اول عید به شهروندان تهرانی هدیه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد مختاری در مراسم افتتاح سه هزار هکتار جنگل کاری در قالب طرح کمربند سبز شهر تهران درروز درختکاری ضمن اعلام این خبر گفت :سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران هرساله با فرارسیدن هفته منابع طبیعی و روز درختکاری پس از احیای طبیعت سبز در بخش هایی از حاشیه شهر تهران ، بهره برداری از طرح های جنگل کاری همان سال را آغاز می کند که امسال 3هزار هکتار از جنگل کاری های جنوب شهر تهران در منطقه کهریزک به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه سیاست شهرداری تهران مبتنی بر توزیع عادلانه فضای سبز در همه مناطق است، گفت: در حال حاضر سرانه فضای سبز در بعضی از مناطق شهر تهران حدود 40 متر است در حالی که بعضی از مناطق مانند منطقه 10، 11، 17 و 7 از کمترین سرانه فضای سبز برخوردار بودند که امروز بر اساس نیاز های این مناطق ، باایجاد پارک های محله ای به سرانه فضای سبزاین مناطق اضافه کرده ایم.

مختاری یکی از مشکلات توسعه فضای سبز را ارزش افزوده زمین در تهران دانست وگفت :تملک زمین در تهران به اعتبار بالایی نیاز دارد که ما براساس نیاز مردم برنامه ها وطرح های لازم را در دستور کار قرار داده ایم.به همین منظور 126 پارک محله ای منطقه ای و فرامنطقه ای را در سال جاری احداث کردیم .

وی با اشاره به مصوبه سال 85 شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با جلوگیری از ساخت وسازهای بالای 1800مترارتفاع گفت: ساخت‌ وساز بالای 1800 متر در تهران یک فاجعه است و خوشبختانه در سال گذشته مجلس ممنوعیت ساخت و ساز بالای 1800 متر را مصوب کرد که به این ترتیب شهرداری تهران از آن زمان تا کنون به شدت با این ساخت وسازها برخورد می‌کند ومادر این ارتفاعات تا2400 متر جنگل کاری کرده ایم و سعی کرده ایم درکاشت گیاهان، مقاوم بودن به سرما راهم در نظر بگیریم .

به گفته وی با توجه به اهمیت گسترش فضای سبز تهران بودجه این سازمان سال آینده دوبرابر ونیم شده است.