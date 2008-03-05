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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۴۰

ویژه برنامه‌های شبکه خبر در 28 صفر اعلام شد

گروههای اجتماعی و علمی، فرهنگی و هنری شبکه خبر به مناسبت ایام رحلت حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن (ع) و امام رضا (ع) برنامه‌هایی ویژه تدارک دیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "جامعه رستگار" از تولیدات گروه اجتماعی شبکه خبر است که به تهیه‌کنندگی ناصر برهان آزاد با ساختار مستند از 17 اسفند روزهای جمعه ساعت 21:48 از شبکه خبر پخش می‌شود. این برنامه با اشاره به توطئه‌ها و فتنه‌های جهان غرب و اسلام به تشریح و تبیین اندیشه‌های حضرت محمد (ص) می‌پردازد.

برنامه "جلوه‌های نور" از تولیدات گروه علمی، فرهنگی و هنری شبکه خبر است که به تهیه‌کنندگی محمدحسین سروش به مناسبت سالروز رحلت پیامبر اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در دو قسمت 10 دقیقه‌ای روی آنتن می‌رود. دکتر مجید عارف و دکتر محسن میرباقری کارشناسان برنامه هستند.

کد مطلب 650441

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