به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "جامعه رستگار" از تولیدات گروه اجتماعی شبکه خبر است که به تهیه‌کنندگی ناصر برهان آزاد با ساختار مستند از 17 اسفند روزهای جمعه ساعت 21:48 از شبکه خبر پخش می‌شود. این برنامه با اشاره به توطئه‌ها و فتنه‌های جهان غرب و اسلام به تشریح و تبیین اندیشه‌های حضرت محمد (ص) می‌پردازد.

برنامه "جلوه‌های نور" از تولیدات گروه علمی، فرهنگی و هنری شبکه خبر است که به تهیه‌کنندگی محمدحسین سروش به مناسبت سالروز رحلت پیامبر اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در دو قسمت 10 دقیقه‌ای روی آنتن می‌رود. دکتر مجید عارف و دکتر محسن میرباقری کارشناسان برنامه هستند.