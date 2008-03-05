استعفایم قبول هم نشود برنمی گردم / ملوان را نابود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدزاده که پس از شکست تیمش در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، درپاسخ به این سوال که چرا دیگر شاهد تیم ملوان ابتدای فصل نیستیم، گفت: دیگر من را هم در ملوان نخواهید دید زیرا از سمت سرمربیگری این تیم استعفا کردم.

وی ادامه داد: آنهایی که می خواستند ملوان را زمین بزنند، امروز به هدف خود رسیدند و موفق شدند تیم را متلاشی کنند. البته به جای آنکه آنها استعفا دهند من از سمت خود استعفا کردم و چه آن را قبول کرده و چه آن را رد کنند، دیگر بر نمی گردم.

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی همچنین تاکی کرد: می خواستیم در این فصل ملوان را به تیم دهه شصت تبدیل کنیم که برای هواداران متعصب انزلی افتخار آفرینی کند ولی آنها کاری کردند که هم تیم نتیجه نگیرد و هم من از ملوان بروم.

احمدزاده اضافه کرد: بعد از دیدار با صنعت نفت آبادان استعفا داده بودم ولی آن را قبول نکردند. من حتی پیش بینی این روزها را می کردم اما امیدوارم با رفتن من ملوان روزهای خوبی را پیش رو داشته باشد.

وی در خصوص بازی با سایپا هم تصریح کرد: دو تیم در جریان مسابقه عملکرد خوبی داشتند ولی بازیکنان سایپا با هوشتر بودند و از موقعیت ها بهتر استفاده کردند. در فوتبال هم هر تیمی که از موقعیت ها بهتر استفاده کند، برنده خواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در پایان گفت: ما برای موفقیت در این دیدار برنامه داشتیم ولی بازیکنانم در نیمه دوم دچار اشتباهات بچه گانه شدند تا در نهایت 3 امتیاز این دیدار را از دست بدهند.

دیدار تیم های فوتبال سایپا و ملوان بندرانزلی در چارچوب هفته بیست و چهارم لیگ برتر که عصر امروز در کرج برگزار شد در نهایت با پیروزی 2 بر یک سایپا به پایان رسید.