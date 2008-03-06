حضور پررنگ فناوری اطلاعات در همایش آموزش پزشکی یزد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به یزد، در نخستین روز همایش موضوعاتی از جمله چالش ها و راهکارهای ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه ها، آموزش سرپایی، ضرورت، چالش ها و راهکارهای عملی جهت ارتقای کیفیت، روش های اجرایی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ها و اصلاحات ،نیازها و دیدگاه های نوین در آموزش دندانپزشکی مطرح شد.

در این دوره از همایش حدود یک هزار و 400 نفر ثبت نام کرده اند که نسبت به دوره های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

نهمین همایش آموزش پزشکی با موضوع روشهای نوین در آموزش ارائه شده است و در این راستا دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با بکارگیری 7 دستگاه کامپیوتر به ارائه پوسترها به صورت الکترونیکی پرداخته است و همزمان در 5 دستگاه نمایشگر بزرگ پوسترها به صورت زمان بندی به نمایش گذاشته می شود.

در این همایش 460 مقاله پذیرفته شده که با توجه به حجم بالای مقالات به صورت پوستر ارائه می شود.

نهمین همایش کشوری آموزش پزشکی برای نخستین بار میزبان میهمانان خارجی است که از کشورهای پاکستان، اندونزی و تاجیکستان در این همایش حضور یافته اند.

همایش آموزش پزشکی برای اولین بار به صورت زنده و مستقیم بر روی سایت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد قابل مشاهده است و نکته قابل توجه در این پخش زنده، نبود تأخیر در ارائه تصاویر در شبکه اینترنت است.

بر اساس مجوز اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی 15 امتیاز آموزش مداوم برای شرکت در همایش آموزش پزشکی برای همه مشمولین آموزش مداوم اختصاص داده شده است.