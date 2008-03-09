پلمپ 21 آموزشگاه علمی و آزاد در شهر تهران

سعید شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رای پلمپ 4 آموزشگاه زبان و کنکور در هفته گذشته از دادگاه اخذ شد و به مسئولان آن مهلت داده شد که تا پایان هفته برای بستن آموزشگاه خود اقدام کنند در غیر این صورت درب این آموزشگاه ها توسط نیروی انتظامی پلمپ می شود.

وی افزود: این 4 آموزشگاه زبان و کنکور در مناطق 2 ، 5 و 11 تهران فعالیت می کردند که عمده تخلفات آنها اخذ شهریه اضافی از ثبت نام کنندگان بوده است.

کارشناس مسئول آموزشگاه های علمی و آزاد آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه تا پایان سال جاری پرونده دیگری از آموزشگاه های متخلف در دادگاه رسیدگی نمی شود، اظهار داشت: رسیدگی به پرونده 79 آموزشگاه کنکور و زبان متخلف از فروردین ماه سال آینده در مراجع قضایی آغاز می شود.