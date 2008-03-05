نشست وزیران امور خارجه کشورهای عربی در قاهره آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، انتظار می رود که وزیران امور خارجه کشورهای عربی، بحران لبنان و تاثیرات احتمالی آن بر کنفرانس سران عرب در دمشق را بررسی کنند.

اجلاس آتی سران عرب قرار است روزهای نهم و دهم فروردین 87 در شهر دمشق- پایتخت سوریه- برگزار شود.

این درحالی است که تلاشهای عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب برای اجرای طرح کاری این اتحادیه به منظور حل بحران سیاسی لبنان تاکنون به نتیجه ای نرسیده است.

اتحادیه عرب عصر روز شنبه (15 دی) با ارائه یک طرح کاری خواستار برگزاری فوری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشور به عنوان رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی و نیز تدوین قانون جدید انتخابات لبنان بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شد.

نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری تاکنون 15 بار به تعویق افتاده است و نشست بعدی قرار است 11 مارس(21اسفند) برگزار شود.