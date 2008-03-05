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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۵۴

نشست وزیران امور خارجه کشورهای عربی در قاهره آغاز به کار کرد

وزیران امور خارجه کشورهای عربی امروز نشست خود برای زمینه سازی به منظور برگزاری اجلاس آتی سران عرب را در مقر اتحادیه عرب در شهر قاهره- پایتخت مصر- آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، انتظار می رود که وزیران امور خارجه کشورهای عربی، بحران لبنان و تاثیرات احتمالی آن بر کنفرانس سران عرب در دمشق را بررسی کنند.

اجلاس آتی سران عرب قرار است روزهای نهم و دهم فروردین 87 در شهر دمشق- پایتخت سوریه- برگزار شود.

این درحالی است که تلاشهای عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب برای اجرای طرح کاری این اتحادیه به منظور حل بحران سیاسی لبنان تاکنون به نتیجه ای نرسیده است.

اتحادیه عرب عصر روز شنبه (15 دی) با ارائه یک طرح کاری خواستار برگزاری فوری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشور به عنوان رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی و نیز تدوین قانون جدید انتخابات لبنان بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شد.

نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری تاکنون 15 بار به تعویق افتاده است و نشست بعدی قرار است 11 مارس(21اسفند) برگزار شود.

کد مطلب 650448

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