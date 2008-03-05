ایران محدودیتی برای گسترش روابط با سودان قائل نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی ، در این دیدار احمد ابراهیم طاهر گفت: ما از توسعه همکاری های دفاعی ایران و سودان بسیار خوشحالیم و این همکاری در راستای گسترش صلح و ثبات صورت می گیرد.

رئیس مجلس ملی سودان تصریح کرد: ایجاد نا امنی و تجزیه طلبی از سوی قدرت های سلطه گر فقط مختص منطقه خاورمیانه نیست، بلکه آمریکا و اذنابش در جهان از جمله آفریقا بدنبال جنگ افروزی، ناامنی و تجزیه طلبی هستند، که البته با هوشیاری دولت ها و ملت های جهان، توطئه و تلاش آنان ناکام مانده است.

وی با اعلام حمایت سودان از اقدامات ایران در بهره برداری از انرژی صلح آمیز هسته ای فشارهای اعمال شده از سوی استکبار جهانی به ایران را محکوم کرد.

احمد ابراهیم طاهر تاکید کرد: این قطعنامه هایی که علیه ایران به تصویب می رسد، باید بر علیه کشورهایی به تصویب برسد که دارای سلاح هسته ای هستند و با پشتوانه آن در اقصی نقاط دنیا دست به جنایت می زنند.

سردار نجار وزیردفاع کشورمان نیز در این دیدار اظهار داشت: روابط و همکاری های دفاعی ایران و سودان در ابعاد دوجانبه، منطقه ای و بین المللی از روند بسیار خوبی برخوردار است و این وضعیت تجلی اراده رهبران دو کشور در پیشبرد روابط برادرانه فیمابین در همه زمینه ها است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران محدودیتی برای گسترش روابط خود با سودان قائل نیست.

وزیر دفاع گفت: در ده سال اخیر همکاری دفاعی ایران و سودان به عنوان یک حلقه مطمئن و قابل اتکا در زنجیره روابط دوجانبه محسوب می شود.

سردار نجار از مواضع سودان در حمایت از کشورمان به ویژه در موضوع انرژی صلح آمیز هسته ای قدردانی کرد.