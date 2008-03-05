ساخت دهکده المپیک استان مرکزی از سال آینده آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد علی آبادی، عصر امروز در حاشیه افتتاح زورخانه شهر فرمهین در استان مرکزی اظهار داشت: کار مطالعاتی احداث این مجموعه در بخشهایی انجام شده و امسال پروژه پیست اسکی، دوچرخه سواری و دو میدانی این مجموعه اعتباراتی داشته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه استان مرکزی در زمینه توسعه ورزشهای همگانی در سال جاری مقام اول کشوری را کسب کرد بیان داشت: زمین 110 هکتاری برای ساخت مجموعه ورزشی، تفریحی و فرهنگی خانواده در منطقه کوه سرخه اراک اختصاص یافته و کار مطالعاتی آن نیز انجام شده است.

علی آبادی در ادامه با اشاره به اینکه اعتبارات اختصاص یافته به تربیت بدنی در سال جاری در کل کشور بی سابقه بوده است گفت: با افزایش این اعتبارات، افزایش پروژه های عمرانی را داشتیم و در کشور به رتبه هفتم و هشتم دست یافتیم.

وی در ادامه با یادآوری اینکه اعتبارات سال آینده می تواند برنامه های متعددی در حوزه ورزش محقق سازد، افزود: اتفاق بی نظیری در حوزه ورزش در حال رخ دادن است که این امر به همت و تلاش مدیران در بخشهای مختلف و تاکید دولت نهم در حال انجام است.

در این مراسم، مدیرکل تربیت بدنی استان مرکزی نیز با اشاره به اینکه تا پایان امشب 16 پروژه مصوب دولت و تعدادی پروژه ورزشی دیگر در استان به مرحله بهره برداری می رسد، بیان داشت: زمان کار در استان مرکزی به واسطه هوای سرد کم است و این استان، تلاش کرده طی مدت مقرر از شروع مصوبات دولت این پروژه های ورزشی را که شامل 20 پروژه بود به انجام برساند و تا اردیبهشت سال آینده چهار پروژه باقی مانده در کنار پروژه های دیگر ورزشی در استان تکمیل و راه اندازی خواهد شد.

خسرو قمری اعتبار هر کدام از پروژه های مصوب دولت را 250 میلیون تومان خواند و عنوان کرد: با راه اندازی کامل پروژه های دولت در استان افزایش سرانه ورزشی استان را به همراه خواهیم داشت و این سرانه به 61 صدم متر می رسد.

وی با اشاره به اینکه سرانه ورزشی کشور نیم متر است، ادامه داد: تا پایان برنامه چهارم توسعه، این سرانه باید به یک متر برسد و تلاش می شود در استان مرکزی نیز این میزان سرانه به برنامه چهارم برسد.

همزمان با سفر معاون رئیس جمهور به استان مرکزی، بهره برداری از 16 پروژه مصوب دولت و تعدادی پروژه ورزشی سازمان دیگر استان آغاز شد.