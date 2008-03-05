سرعت ملوان را گرفتیم / با آمادگی کامل به کویت می رویم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی که پس از پیروزی امروز تیمش برابر ملوان بندرانزلی در جمع خبرنگاران سخن می گفت، در خصوص این پیروزی خاطر نشان کرد: می دانستیم ملوان تیم بسیار خوبی است و در ضد حملات همیشه خطرناک است اما پس از آنکه هافبک ها و مدافعان ما توانستند سرعت این تیم را بگیرند، شرایط مناسبی برای کسب پیروزی ما بدست آمد که از آن به خوبی استفاده کردیم.

وی در خصوص دیدار با کویت اسپورت تصریح کرد: 3، 4 فیلم از دیدارهای آخر این تیم را دیده و آنالیز کرده ام و با شناخت کامل به کویت سفر خواهیم کرد.

دیدار تیم های فوتبال سایپا و ملوان بندرانزلی در چارچوب هفته بیست و چهارم لیگ برتر که عصر امروز در کرج برگزار شد در نهایت با پیروزی 2 بر یک سایپا به پایان رسید.