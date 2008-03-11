خبرگزاری مهر - گروه سیاسی : اولین نکته قابل تامل در کتاب " تدین، حکومت و توسعه" فهرست بندی خاص آن است. کتاب در سه بخش و چهارده درس تدوین شده است و به هریک از مفاهیم پایه کتاب به طور مشروح و مستدل پرداخته شده است.

کتاب حاصل دروس شفاهی دکتر محمدجواد لاریجانی است، هرچند که اشاره ای به مکان و مخاطبان این دروس شفاهی نشده است. لاریجانی در این کتاب با زبانی ساده که مناسب دانشجویان سال اول رشته هایی چون علوم سیاسی و الهیات و فلسفه و حتی علاقمندان معمولی سیاست و مباحث کلامی است بحث خود را پیش می برد و کم کم در فصول آخرین کتاب گفتمان تخصصی و کاملا آکادمیکی را برای بیان منظور خویش برمی گزیند.

در بخش اول کتاب در خصوص دلایل انتخاب عنوان " تدین" به جای "دین" عنوان شده است : دین به عنوان یک موضوع می تواند مورد کاوش بسیاری از افراد قرار گیرد و کاوشگر هم لازم نیست مسلمان باشد، مثلا مستشرقی یهودی مثل "برنارد لوئیس" در مورد اسلام و تشیع به عنوان یک "موضوع" تحقیقات وسیعی دارد. "لویی ماسنیون" مستشرق مسیحی راجع به اسلام، تشیع و شخصیتهای برجسته ای مثل حضرت فاطمه(س) و ابوذر و سلمان تحقیقات زیادی دارد. در این گونه کاوشهای دین یک موضوع است، همان طوری که عالم راجع به انواع و اقسام گیاهان،جانوران و در حصوص کرات سماوی بحث می کند این محققین نیز راجع به پدیده ای به اسم دین اسلام و تشیع بحث می کنند. این دین شناسی به درد ما نمی خورد، یعنی موضوع بحث ما نیست.

لاریجانی معتقد است " تدین از اسلام شروع نمی شود بلکه باید به اسلام ختم گردد"(ص 7).

نویسنده کتاب انسان اصیل را چنین می داند : انسان اصیل یعنی انسان ریشه ای، انسانی که مسائل خود را با سئوال ریشه حل می کند و با انسان مشغول تفاوت بسیار دارد، انسان مشغول آدم فنی است و همواره از خود می پرسد " این کار را چگونه می شود بهتر انجام داد؟ دغدغه انسان مشغول، بهتر انجام دادن کار است که به هردلیلی انتخاب شده است، ذهن انسان غالبا مشغول است و فقط گاهی که جرقه ای زده می شود، انسان به ریشه توجه پیدا می کند (ص 27)

یکی از خدمات بزرگ مرحوم شریعتی، طرح دین به عنوان یک "مکتب" بود، تلقی "مکتبی" از اسلام باعث می شود اسلام، فضای تنفس شود و سراسر حیات را دربرگیرد، احیای دین یعنی دقیقا همین امر،شریعتی ساختار مکتب را به نحوی با تاثیر از مفهوم رایج بین مارکسیست ها تمهید کرده

در درس سوم که به مدرنیته و تدین اختصاص دارد، لاریجانی نقد دقیق و پیچیده ای از سکولاریسم ایرانی به ویژه در سالهای بعد ازانقلاب اسلامی را مطرح می کند. در بخشی از این فصل می خوانیم : امواج غربی وارداتی به جهان اسلام به دو موج مهم تقسیم می شوند موج اول که نقطه اوج آن در نیمه اول قرن بیستم است، این موج وقتی به جهان اسلام رسید که حکومتهای فاسد و حکام کوته فکر و عیاش بر مردم مسلط بوده و توده مردم در جهل و نادانی بسر می برده اند. دین همراه با خرافات فراوان سینه به سینه می گشته اتس و زندگی مردم روز به روز عقب افتاده تر می شده است. موج اول با هدایای "مستشرقان" به دنیای اسلام وارد شد، شرق شناسان غربی (چه لیبرال، چه مارکیسیت) ابتدا دین را موضوع می کنند، سپس این موضوع را سکولاریزه می کنند و آنگاه این موجود مفلوک جدیدالتاسیس را مورد بررسی علمی قرار می دهند و نتایج را به جای اینکه به همین "شی" مورد مطالعه نسبت دهند، آن را یک راست به "دین" نسبت می دهند.

لاریجانی ادامه می دهد : موج دوم که نقطه اوج آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بوده و اکنون در جریان است درست به عکس پیام نخست می گوید : اسلام زیاد فعال شده است و زیاد در صحنه است باید برود به استراحتگاه، می پرسیم : چرا؟ تا دیروز که می گفتید اسلام توان تحرک دادن به توده ها و مبارزه با طواغیت را ندارد، حالا که معلوم شد حرفتان چندان درست نبوده، ساز دیگری می زنید؟ در پاسخ فیلسوفانه می گویند " شما ماهیت دین را نمی دانید، اگر بدانید این قدر برای آن پیراهن چاک نخواهید کرد."(ص 89).

لاریجانی در فصل "جایگاه عالم در تدین" به تحلیل عملکرد دکتر علی شریعتی در جامعه می پردازد : یکی از خدمات بزرگ مرحوم شریعتی طرح دین به عنوان یک مکتب بود. تلقی مکتبی از اسلام باعث می شود اسلام فضای تنفس شود و سراسر حیات را دربرگیرد. احیای دین یعنی دقیقا همین امر. شریعتی ساختار مکتب را به نحوی با تاثیر از مفهوم رایج بین مارکسیستها تمهید کرده ، اشکال این مسئله مفاهیمی است که جای این قالبها را گرفته است مثلا مرحوم شریعتی مفهوم آیه را محاذی مفهوم پدیده در اصطلاح فلسفه و علم غربی می داند، شریعتی در فلسفه "گل نشکفته ای" بود و عمر پرتلاشش مجال نداد که این مفاهیم را به دقت از هم بازکنند(ص 125).

می توان چنین نتیجه گرفت که لاریجانی در کتاب"تدین، حکومت و توسعه" هم سکولاریسم را نقد می کند و هم برای تعامل علم با دیانت برای اداره جامعه تئوری پردازی می کند.