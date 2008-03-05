طالبانی و کروکر اوضاع عراق را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، دفتر ریاست جمهوری عراق در بیانیه ای اعلام کرد: جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و رایان کروکر بر ضرورت ادامه تلاشها برای پیشبرد روند سیاسی و فعال سازی راهکاری لازم به منظور حل و فصل مسائل مورد اختلاف میان تشکلهای سیاسی به منظور موفقیت طرح آشتی ملی و بهبود عملکرد قوه مجریه تاکید کردند.

کروکر در دیدار با طالبانی همچنین درباره سفر آتی وی به ترکیه و اهمیت آن در حل و فصل مسائل باقی مانده میان بغداد و آنکارا و تقویت روابط دوجانبه میان آنها درهمه زمینه ها بحث و گفتگو کرد.

براساس این بیانیه، دوطرف بر ضرورت تقویت دوستی و همکاری و توسعه روابط مستحکم عراق و آمریکا تاکید کردند.