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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۳۱

طالبانی و کروکر اوضاع عراق را بررسی کردند

طالبانی و کروکر اوضاع عراق را بررسی کردند

رئیس جمهوری عراق و سفیر آمریکا در این کشور امروز تحولات سیاسی و امنیتی عراق را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، دفتر ریاست جمهوری عراق در بیانیه ای اعلام کرد: جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و رایان کروکر بر ضرورت ادامه تلاشها برای پیشبرد روند سیاسی و فعال سازی راهکاری لازم به منظور حل و فصل مسائل مورد اختلاف میان تشکلهای سیاسی به منظور موفقیت طرح آشتی ملی و بهبود عملکرد قوه مجریه تاکید کردند.

کروکر در دیدار با طالبانی همچنین درباره سفر آتی وی به ترکیه و اهمیت آن در حل و فصل مسائل باقی مانده میان بغداد و آنکارا و تقویت روابط دوجانبه میان آنها درهمه زمینه ها بحث و گفتگو کرد.

براساس این بیانیه، دوطرف بر ضرورت تقویت دوستی و همکاری و توسعه روابط مستحکم عراق و آمریکا تاکید کردند.

کد مطلب 650455

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