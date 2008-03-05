استیل آذین فاتح نبرد صدرنشینان / داماش و سرخپوشان دوباره مدعی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری 9 بازی پیگیری شد که در مهمترین دیدار تیم فوتبال استیل آذین موفق شد در مشهد با نتیجه 4 بر یک برابر میزبان خواد پیام این شهر به پیروزی دست یافته تا صدر جدول این گروه را به خود اختصاص دهد.
در این دیدار محمد همرنگ (12) و (20)، محمد پروین(28) و کوئیکه (70) برای استیل آذین گلزنی کردند و قاسم اکبری (32) تک گل پیام را به ثمر رساند.
در سایر دیدارهای امروز نتایج زیر بدست آمد:
گروه الف:
* نیروی زمینی یک - تراکتورسازی تبریز صفر
گلها: جهانگیر عسگری (33) برای نیروی زمینی
* گل گهر سیرجان 2 - کاوه زنجان یک
گلها: صمد اکبری (27) و (69) برای گل گهر- علی صادق(83) برای کاوه
* سرخپوشان دلوارافزاز 2 - شموشک نوشهر یک
گل ها: محمد ورنکش(39)، علی کریمی (77) برای سرخپوشان - میلاد محمود (21) برای شموشک
* داماش ایرانیان 4 - شاهین اهواز صفر
گلها: هادی نوروزی 3 گل و امیرهوشنگ سعادتی برای داماش
جدول رده بندی گروه الف:
ا- استیل آذین 25 امتیاز
2- داماش ایرانیان 25 امتیاز
3- سرخپوشان 22 امتیاز
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11- مقاومت بسیج 14 امتیاز
12- شاهین اهواز 14 امتیاز(یک بازی کمتر)
گروه ب:
* شهرداری تبریز یک - اتکا تهران یک
گلها: بابک حاتمی (5) برای شهرداری - اسماعیل علی شیرازی (90) برای اتکا
* سپاهان نوین اصفهان 2- تربیت یزد صفر
گلها: مصطفی شجاعی (40) و محمدعلی همزه ای (50) برای سپاهان نوین - قادر افکاری (88) برای تربیت
* کوثر تهران صفر - شاهین بوشهر یک
گلها: مسعود ابطحی (27) برای شاهین
جدول رده بندی گروه ب:
ا- فولاد خوزستان 32 امتیاز
2- مس رفسنجان 27 امتیاز
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11- ماشین سازی 11 امتیاز
12- آلومینیوم سازی 8 امتیاز
برنامه ادامه مسابقات هفته پانزدهم فوتبال دسته اول باشگاه های کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه 16/12/86
* مقاومت بسیج فارس - شهرداری بندرعباس
* نساجی مازندران - ماشین سازی تبریز
* مس رفسنجان - فولاد خوزستان
* هما تهران - آلومینیوم سازی اراک
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