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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۲۲

/ هفته پانزدهم لیگ دسته اول/

استیل آذین فاتح نبرد صدرنشینان / داماش و سرخپوشان دوباره مدعی شدند

استیل آذین فاتح نبرد صدرنشینان / داماش و سرخپوشان دوباره مدعی شدند

هفته پانزدهم مسابقات فوتبال دسته اول باشگاه های کشور با پیروزی تیم های استیل آذین، داماش ایرانیان و سرخپوشان دلوار افزار پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری 9 بازی پیگیری شد که در مهمترین دیدار تیم فوتبال استیل آذین موفق شد در مشهد با نتیجه 4 بر یک برابر میزبان خواد پیام این شهر به پیروزی دست یافته تا صدر جدول  این گروه را به خود اختصاص دهد.

در این دیدار محمد همرنگ (12) و (20)، محمد پروین(28) و کوئیکه (70) برای استیل آذین گلزنی کردند و قاسم اکبری (32) تک گل پیام را به ثمر رساند.

در سایر دیدارهای امروز نتایج زیر بدست آمد:
گروه الف:
* نیروی زمینی یک - تراکتورسازی تبریز صفر
گلها: جهانگیر عسگری (33) برای نیروی زمینی

* گل گهر سیرجان 2 - کاوه زنجان یک
گلها: صمد اکبری (27) و (69) برای گل گهر- علی صادق(83) برای کاوه

* سرخپوشان دلوارافزاز 2 - شموشک نوشهر یک
گل ها: محمد ورنکش(39)، علی کریمی (77) برای سرخپوشان -  میلاد محمود (21) برای شموشک

* داماش ایرانیان 4 - شاهین اهواز صفر
گلها: هادی نوروزی 3 گل و امیرهوشنگ سعادتی برای داماش

جدول رده بندی گروه الف:
ا- استیل آذین 25 امتیاز
2- داماش ایرانیان 25 امتیاز
3- سرخپوشان 22 امتیاز
...................................
11- مقاومت بسیج 14 امتیاز
12- شاهین اهواز 14 امتیاز(یک بازی کمتر)

گروه ب:
* شهرداری تبریز یک - اتکا تهران یک
گلها: بابک حاتمی (5) برای شهرداری - اسماعیل علی شیرازی (90) برای اتکا

* سپاهان نوین اصفهان 2- تربیت یزد صفر
گلها: مصطفی شجاعی (40) و محمدعلی همزه ای (50) برای سپاهان نوین - قادر افکاری (88) برای تربیت

* کوثر تهران صفر - شاهین بوشهر یک
گلها: مسعود ابطحی (27) برای شاهین

جدول رده بندی گروه ب:
ا- فولاد خوزستان 32 امتیاز
2- مس رفسنجان 27 امتیاز
...................................
11- ماشین سازی 11 امتیاز
12- آلومینیوم سازی 8  امتیاز

برنامه ادامه مسابقات هفته پانزدهم فوتبال دسته اول باشگاه های کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه 16/12/86
* مقاومت بسیج فارس - شهرداری بندرعباس
* نساجی مازندران - ماشین سازی تبریز
* مس رفسنجان - فولاد خوزستان
* هما تهران - آلومینیوم سازی اراک

کد مطلب 650457

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