وزارت نیرو کمترین سرمایه گذاری را در بخش آب مازندران انجام داده است

به گزارش خبرنگار مهر از آمل، ابوطالب شفقت، عصر چهارشنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر دولت به شهرستان آمل اظهار داشت: وزیر نیرو پس از سفر هیئت دولت در جمع مردم ساری اعلام کرده بود که به زودی این مشکل رسیدگی می شود اما متاسفانه تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده است.

وی با اشاره اینکه هنوز ذهنیت های بسیاری از مسئولان در خصوص پرآبی این استان وجود دارد، تصریح کرد: در استانی نظیر مازندران با بارش سالانه هزار و 200 میلیمتر در ثانیه، همچنان مردم این استان از کمبود آب آشامیدنی رنج می برند.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه تمامی پروژه های مطالعاتی مصوب سفر از خرداد سال آینده عملیاتی می شود، خاطرنشان کرد: تاکنون 100 درصد اعتبارات استانی برای مصوبات سفر به پروژه ها اختصاص یافته است.

شفقت با بیان اینکه سفر دوم رئیس جمهور تا قبل از برداشت برنج سال آینده باید محقق شود، یادآور شد: اگر بتوانیم مصوبات سفر اول را به موقع با همکاری همه دستگاه های اجرایی انجام دهیم، سفر دوم در این زمان به نفع استان خواهد بود.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران نیز در این جلسه با اشاره به نبود آب شرب در 30 درصد روستاهای استان از این امر به عنوان یک مشکل اساسی در استان یاد کرد و بیان داشت: متاسفانه اکنون 100 درصد تامین آب شرب استان از طریق منابع زیرزمینی است.

عزیزالله واحد با اشاره به آماده بودن طرح جامع آب استان ادامه داد: وزارت نیرو به مشکلات کمبود آب مازندران توجه کرده و نگاهش برای حل این مشکلات معطوف شده است.

این مسئول از تکمیل مطالعات سد منگل در شهرستان آمل خبر داد و تصریح کرد: اکنون برای اجرای عملیات این سد نیاز به تایید نهایی محیط زیست هستیم.