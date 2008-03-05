پیش بینی درآمد کهگیلویه و بویراحمد در سال آینده 256 میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، علی مصلحی، عصر امروز در جمع خبرنگاران، افزود: پیش بینی می شود این میزان از طرف سازمان مالیاتی کشور پذیرفته نشود و بیش از 300 میلیارد ریال تعیین شود.
وی اظهار داشت: سال گذشته میزان پیشنهاد درآمد این استان به سازمان مالیاتی کشور، 200 میلیارد ریال بود اما سازمان مالیاتی کشور سهم درآمد استان را 260 میلیارد ریال اعلام کرد.
این مسئول بیان داشت: با توجه به اینکه معوقه های مالیاتی مانده از سالهای قبل در سال گذشته جمع آوری شدند و درآمد استان رشد چشمگیری یافت، سازمان مالیاتی کشور نیز بر اساس رشد درآمد یاد شده، سهم وصولی درآمد امسال را افزایش داده است.
مصلحی خاطرنشان کرد: چنانچه برای سال آینده مبنای افزایش سهم درآمد پارسال قرار بگیرد، شاید وصول آن با سختی همراه باشد.
وی با بیان اینکه امسال تنها سالی است که مازاد درآمد داریم، یادآور شد: اعتبار عمرانی که به استان اختصاص داده می شود با ضریب سه درآمد استان محاسبه می شود بر همین اساس هرچه درآمد استان بیشتر باشد، اعتبار عمرانی نیز بیشتر خواهد شد.
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