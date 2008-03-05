پیش بینی درآمد کهگیلویه و بویراحمد در سال آینده 256 میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، علی مصلحی، عصر امروز در جمع خبرنگاران، افزود: پیش بینی می شود این میزان از طرف سازمان مالیاتی کشور پذیرفته نشود و بیش از 300 میلیارد ریال تعیین شود .

وی اظهار داشت: سال گذشته میزان پیشنهاد درآمد این استان به سازمان مالیاتی کشور، 200 میلیارد ریال بود اما سازمان مالیاتی کشور سهم درآمد استان را 260 میلیارد ریال اعلام کرد .

این مسئول بیان داشت: با توجه به اینکه معوقه های مالیاتی مانده از سالهای قبل در سال گذشته جمع آوری شدند و درآمد استان رشد چشمگیری یافت، سازمان مالیاتی کشور نیز بر اساس رشد درآمد یاد شده، سهم وصولی درآمد امسال را افزایش داده است.

مصلحی خاطرنشان کرد: چنانچه برای سال آینده مبنای افزایش سهم درآمد پارسال قرار بگیرد، شاید وصول آن با سختی همراه باشد .