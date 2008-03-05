تیم برق شیراز نسبت به فوتبال دانش خوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مجید جلالی، امروز پس از تساوی تیمش مقابل برق شیراز در جمع خبرنگاران افزود: امروز بازی سختی داشتیم و برق نیز همواره از موقعیتها بر روی دروازه ما خطر ایجاد می کرد.

وی عنوان کرد: در نیمه اول، بازیکنان استقلال اهواز به خوبی توپ را در زمین به گردش در می آوردند که در پی آن نیز موفق به گلزنی شدیم اما در نیمه دوم پس از اخراج یک بازیکن ما، برق از فضای باز تیم استفاده کرد و موفق به گلزنی شد.

سرمربی تیم استقلال اهواز ضمن اجتناب ناپذیر خواندن بازی بسته این تیم در نیمه دوم بیان داشت: پس از دریافت گل تساوی، برق فشار خود را زیاد تر کرد و ما نیز چاره ای جز بازی بسته نداشتیم.

دیدار دو تیم استقلال اهواز و برق شیراز امروز در ورزشگاه حافظیه شیراز با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

در این بازی روح الله بیگدلی در دقیقه 38 برای استقلال اهواز و حمید جعفری در دقیقه 87 برای برق شیراز گلزنی کردند. ضمن اینکه مصطفی اکرامی از استقلال اهواز نیز از زمین اخراج شد.