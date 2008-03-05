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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۱۹

/ هفته بیست و چهارم لیگ برتر/

تساوی صباباتری و استقلال در پایان نیمه اول / پیروزی صنعت نفت برابر پیکان

تساوی صباباتری و استقلال در پایان نیمه اول / پیروزی صنعت نفت برابر پیکان

نیمه نخست دیدار حساس تیم های صباباتری و استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با تساوی به پایان رسید اما در آبادان صنعت نفت موفق شد با شکست پیکان سه امتیاز حساس دیگر را بدست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات هفته بیست و چهارم فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور، دو تیم صباباتری و استقلال تهران در ورزشگاه آزادی برابر هم صف آرایی کردند که در پایان نیمه نخست دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

برپایه این گزارش، در این دیدار که قضاوت آن برعهده محمود رفیعی است، علیرضا عباسفرد مهاجم تیم فوتبال صباباتری تنها بازیکن اخطاری نیمه نخست این مسابقه بود.

همچنین در ورزشگاه تختی آبادان تیم فوتبال صنعت نفت موفق شد با نتیجه 2 بر یک برابر پیکان تهران به پیروزی دست یابد تا با 26 امتیاز به رده پانزدهم جدول رده بندی صعود کند و بالاتر از راه آهن در جدول رده بندی قرار بگیرد.

در این دیدار که قضاوت آن برعهده سعید مظفری زاده بود، رناتو (28) و حکیم حزباوی پور(60) برای صنعت نفت آبادان گلزنی کردند و کندو (67) تک گل پیکان را در این دیدار به ثمر رساند.

کد مطلب 650465

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