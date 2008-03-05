مشکلات ناشی از جوان گرایی در تیم برق شیراز اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمود یاوری عصر امروز پس از تساوی تیمش مقابل استقلال اهواز در جمع خبرنگاران افزود: در شرایطی که در هیچ کجای دنیا تیمها در لیگ حرفه ای اقدام به جذب جوانان و بازیکنان بومی نمی کنند، تیم برق این ریسک را کرده و تاکنون نیز به برخی از اهداف خود دست یافته است.

وی در خصوص بازی امروز نیز گفت: در این دیدار بازیکنان برق موقعیت های زیادی را از دست دادند که این امر موجب فشار و استرس بر روی آنها شده بود.

سرمربی تیم برق شیراز بیان داشت: نباختن در بین تمام اعضای تیم اپیدمی شده و امروز نیز بازیکنان به خوبی فعل خواستن را صرف کردند اما در ضربات نهایی دقت نداشتند.

یاوری با اشاره به وضعیت داوری بازی نیز عنوان کرد: داور بازی در شرایطی که می توانست خطای استقلال اهواز را بگیرد به سود آنها آوانتاژ داد اما در مجموع قضاوت در نتیجه بازی تاثیری نداشت.

دیدار دو تیم استقلال اهواز و برق شیراز امروز در ورزشگاه حافظیه شیراز با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

در این بازی روح الله بیگدلی در دقیقه 38 برای استقلال اهواز و حمید جعفری در دقیقه 87 برای برق شیراز گلزنی کردند. ضمن اینکه مصطفی اکرامی از استقلال اهواز نیز از زمین اخراج شد.