اعزام کاروانهای راهیان نور خراسان رضوی از امروز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ محمد شیردل، بعد از ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: اعزام کاروانهای راهیان نور این استان از امروز آغاز شده و تا 15 فروردین ماه 87 ادامه خواهد داشت.

وی آشنایی جوانان با حماسه های شهدا، تجدید میثاق با شهدا، ترویج فرهنگ جهاد، شهادت، پایداری و مقاومت و بالا بردن معنویت و بصیرت را از اهداف این سفر اعلام کرد و افزود: دو میلیون نفر از اقشار مختلف به ویژه جوانان از مناطق عملیاتی دیدن می کنند.

شیردل با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال حدود 30 هزار نفر از اقشارمختلف استان از این مناطق دیدن کنند بیان داشت: از این تعداد 40 درصد را برادران و 60 درصد را خواهران تشکیل می دهند.

وی خاطرنشان کرد: حدود 50 درصد از افراد بازدید کننده را دانشجویان و دانش آموزان تشکیل می دهند.

معاون هماهنگی منطقه بسیج خراسان رضوی، مدت اقامت کاروانها را هفت روز اعلام کرد و ادامه داد: برای هر اتوبوس یک روحانی و یک راوی پیش بینی شده است.

شیردل بازدید از مرقد امام خمینی(ره)، حضرت معصومه و جمکران را از دیگر برنامه های تدارک دیده شده در طول مسیر کاروان ها عنوان و تصریح کرد: از سوی نیروی مقاومت بسیج در مسیر حرکت کاروانها در مناطق خرم آباد، بروجرد و پل دختر، زائر سراهایی ایجاد شده اند و کاروانها در هفت روز اقامت خود از مناطق دهلاویه، طلائیه، شلمچه، اروند کنار، خرمشهر، چزابه و فکه بازدید می کنند.

وی افزود: از سوی کمیته فرهنگی و هنری قرار است 200 نفر از هنرمندان نیز از این مناطق بازدیدی داشته باشند و پس از اجرای برنامه کلیه آثار هنرمندان در جشنواره "ره آورد سرزمین نور" به نمایش در آید.

این مسئول با بیان اینکه کاروانهای دانش آموزی با بیش از 1500 نفر بعد از انتخابات 24 اسفند حرکت خواهند کرد افزود: بعد از کاروانهای دانش آموزی، کاروانهای دانشجویی با حدود سه هزار نفر به مناطق عملیاتی اعزام خواهند شد که تمام افراد بیمه خواهند شد.

شیردل ادامه داد: مشکل اتوبوسها با پایانه های مسافربری حل شده و از بابت نبود اتوبوس مشکلی نداریم.