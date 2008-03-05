اتمام طرح های نیمه تمام اولویت بودجه سال 87 است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، استاندار آذربایجان غربی، عصر امروز در هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشت: نظام اجرایی آذربایجان غربی برای اجرای طرحهای بزرگ عمرانی و صنعتی توانمندیهای قابل توجهی به دست آورده که دستگاههای اجرایی باید در راستای اجرای بودجه سال 87 بیش از پیش تلاش کنند.

وی خواستار پرداخت به موقع تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی استان شد و عنوان کرد: بانکهای عامل موظف هستند با پرداخت به موقع تسهیلات در راستای توسعه زیرساختهای اقتصادی استان اقدام کنند.

معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی نیز در این جلسه بیان داشت: تاکنون 5/83 درصد از اعتبارات عمرانی استان تخصیص یافته است که دستگاه های اجرایی باید برای جذب اعتبارات تخصیصی تلاش کنند.

محمد باقر داریانی افزود: در راستای توسعه روستاها و جلوگیری از مهاجرت به شهرها، در بودجه عمرانی سال آینده، 70 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای هادی روستایی و توسعه شبکه های آب روستایی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل دفتر امور برنامه ریزی استانداری آذربایجان غربی نیز در این جلسه اظهار داشت: بودجه سال 87 به صورت برنامه ای توزیع می شود و دستگاه های اجرایی تا یک ماه آینده فرصت دارند موافقت نامه های مورد نیاز خود را مبادله کنند.