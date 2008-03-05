رایس از قصد ابومازن و اولمرت برای از سرگیری مذاکرات خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین مذاکرات خود با رژیم اسرائیل را به خاطر حملات این رژیم علیه نوارغزه به حالت تعلیق درآورده است.



کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با زیپی لیونی وزیر امور خارجه رژیم اسرائیل در شهر اشغالی بیت المقدس گفت: دوطرف به من گفته اند که قصد از سرگیری مذاکرات را دارند.



در همین حال، نبیل ابوردینه سخنگوی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین گفت که ابومازن "قصد از سرگیری روند صلح" را دارد.



ابوردینه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه افزود: ابومازن تایید می کند که ما قصد ازسرگیری روند صلح و مذاکرات را داریم که به پایان اشغالگری سال 67 و برپایی کشور فلسطینی به پایتختی قدس شریف منجر شود.

حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از چهارشنبه هشتم اسفند آغاز شده و در جریان این حملات تا کنون بیش از 125 فلسطینی به شهادت رسیده اند، اما شورای امنیت که مسئول اصلی حفظ صلح در جهان به حساب می آید تا کنون هیچ واکنشی را به این جنایتها نشان نداده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز بر ادامه حملات ارتش این رژیم به شهرها و روستاهای فلسطینی تاکید و نسل کشی و کشتار در غزه را حق این رژیم غاصب خواند.