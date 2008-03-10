پژوهش موسیقی یک سال سکوت کرد

مسعود شعاری نوازنده سه تار با بیان این مطلب در خصوص مهمترین رویدادهای بین المللی در حوزه موسیقی در سال 86 در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : به نظر می رسد پژوهشگران در گونه های مختلف موسیقایی در انجام فعالیت های پژوهشی خود گرفتار اختلاف نظرهای فراوان شده ا ند و همین اختلاف نظرها مانع رشد پژوهش شده است.

وی کسب نشان فرهنگی فرانسه توسط شهرام ناظری را یکی از افتخارات مهم موسیقایی در عرصه بین المللی عنوان کرد و افزود: در عین حال اجرای برخی از گروههای موسیقی ایرانی در خارج از کشور به دلیل برخورداری از مهندسی درست در شیوه سازبندی مورد توجه و تقدیر محافل و مجامع فرهنگی مختلف قرار گرفتند که به نظرمن دست یافتن هنرمندان موسیقی به ابزارهای تکنیکی جزء سرمایه های ملی و فرهنگی موسیقی در سال 86 است.

شعاری در ادامه برگزاری کنسرت های متعدد در سال 86 را از جمله رویدادهای مهم در حوزه موسیقی دانست و گفت : ما نباید به همین مطلب بسنده کنیم چراکه با برگزاری کنسرتهای زنجیره ای تازه در پله اول قرار گرفته ایم و این رویداد به طور طبیعی باید اتفاق می افتاد ؛ اما نکته قابل توجه اجرای هر یک از اساتید موسیقی به طور مجزا از یکدیگر بود که این جدایی و تفرق پیامدی جزء عدم همدلی و همراهی این اساتید با یکدیگر را به همراه نداشت چراکه واقعیت این است که موسیقی ایرانی بدون همراهی همه هنرمندان با یکدیگر معنا پیدا نمی کند و چه خوب است در سال جدید شاهد اجرای کنسرت بزرگی از این اساتید موسیقی با یکدیگر باشیم.

سرپرست گروه موسیقی "همساز" در ادامه به وضعیت آموزش موسیقی در سال جدید اشاره کرد و گفت : آموزش موسیقی در سال 86 نسبت به سالهای گذشته در شرایط متزلزلی قرار داشت و در یک نگاه کلی مجموع آموزش ها و آموخته های هنرجویان از استاندارد بالایی برخوردار نبوده و نیست به همین دلیل تشکیل شورای آموزش متشکل از برخی اساتید دانشکده ،هنرستان و آموزشگاه های موسیقی از جمله ضروریات سرو سامان دادن به بحث آموزش این هنر است.

وی در پایان خاطرنشان کرد : مسئولان و سیاست گذاران امور فرهنگی در حوزه موسیقی اگر بتوانند در کنار اجرای گروه های داخلی برخی از گروه های برجسته موسیقی از کشورهای مختلف دنیا را برای برگزاری کنسرت درطول سال به ایران دعوت کنند گام شایسته ای در معرفی انواع موسیقی به مخاطب برداشته اند و در عین حال هنرمندان نیز در سایه برگزاری چنین کنسرتهایی به تجربه های تازه ای دست می یابند .