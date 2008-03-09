رژیم غذایی مناسب موجب کاهش استرس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، افتخار مظلومین صبح امروز در سمینار "عصر استرس و تاثیر بیوشیمیایی آن" در دانشگاه تربیت معلم اظهار داشت: مغز احساسی در بدن از مراکزی تشکیل شده که هر یک وظیفه خاصی را بر عهده دارند و یکی از این مراکز به نام هیپوکام وظیفه تبدیل حافظه کوتاه مدت به بلند مدت را بر عهده دارد.

وی افزود: هیپوکام تا دو سالگی کامل نمی شود و علت عدم یادآوری خاطرات کودکی و فراموشی بیماران آلزایمری نیز کامل نشدن و از دست دادن هیپوکام است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم در خصوص استرس افزود: استرس در افراد زمینه ایجاد مشکلات فراوانی است و اگر استرس بوجود آمده حسی باشد یا بیشتراز یکی دو دقیقه طول بکشد علاوه بر آدرنالین ماده ای به نام کرتیزول ترشح می کند که از عوارض آن سوزاندن قند بدن است و با این امر سلولهای مغزی از بین می رود یا در آنها اختلال ایجاد می شود.

استاد دانشگاه در خصوص راههای جلوگیری از استرس خاطرنشان کرد: تغذیه درمانی، مدیریت کنترل استرس، ورزش درمانی و دارو درمانی چهار اصل جلوگیری از استرس است.

مظلومین درباره تغذیه درمانی و اثر آن در کاهش استرس یادآور شد: به رغم عادت به برنامه غذایی خاص ایجاد تغییر مناسب در برنامه غذایی لازم است و در این راستا داشتن رژیم غذایی مناسب حاوی غذاهای کم چرب ضروری است.

این محقق هم چنین در خصوص چگونگی داشتن یک رژیم غذایی مناسب که منجر به کاهش استرس می شود به دانشجویان توصیه کرد: از مکملهای غذایی لیسیتین دار نظیر سویا، جوانه گندم، بادام زمینی، جگر و ...همچنین کپسولهای لیسیتین موجود در داروخانه ها استفاده کنند.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه قند موجود در میوه ها بهترین نوع قند است، لازم است بعد از مصرف غذاهای پروتئین دار از مصرف غذاهای قندی پرهیز شود.

این استاد دانشگاه در خصوص راههای کنترل استرس عنوان کرد: پیش بینی وقوع استرس، بی خیالی، داشتن احساس خوشحالی، توانایی مقابله با دیگران، استفاده مناسب از تکنولوژیهایی نظیر تلفن همراه و کامپیوتر، ورزش، تخلیه کلامی و مدیتیشن که بهترین نوع آن نمازهای پنجگانه است از روشهای موثر در کاهش استرس است.

این همایش با هدف بررسی استرس و تاثیر بیوشیمیایی آن در ضعف قوای مغزی و ابتلا به آلزایمر رو به رشد و راهکارهای مناسب مقابله با این پدیده توسط انجمن علمی شیمی دانشگاه تربیت معلم برگزار شد.