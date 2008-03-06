امروز در تاریخ

ترور رزم آرا :

درچنین روزی در سال 1329هجری شمسی حاجعلی رزم آرا نخست وزیر ایران به دست یکی از اعضای جمعیت فدائیان اسلام اعدام انقلابی شد. پس از تشکیل مجلس شانزدهم دولت حسنعلی منصور بر آن بود که به هر طریق که می تواند قرارداد گس - گشائیان را از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی بگذراند. چون منصور در دوره خود در این امر توفیقی به دست نیاورد سکان خیانت را به دیگری سپرد و خود از سیاست کناره گرفت . سپهبد حاجعلی رزم آرا در این میان قدرت را به دست گرفت و به منظور تمدید و توسعه امتیاز نفت جنوب (قرارداد گس ـ گلشائیان) در پنجم تیر 1329به نخست وزیری رسید. وی سعی خود را برآن نهاد که قرار داد یاد شده را به هر صورت ممکن از تصویب نمایندگان مجلس بگذراند . پس از روی کار آمدن رزم آرا البته بسیاری از اعضای جبهه ملی و برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی نظیر آیت الله کاشانی سر به مخالفت نهادند و حتی با انجام اعتراضات گسترده علاوه بر اینکه دولت نظامی او را یک دولت کودتایی می دانستند، خواستار عزل وی شدند. گفته می شود پس از مخالفت آیت الله کاشانی با رزم آرا، بازار تهران تعطیل شد و هزاران نفر در میدان بهارستان اجتماع کرده تا از ورود او به مجلس جلوگیری نمایند. رزم آرا اما همچنان بر تصویب قرار داد الحاقی نفت جنوب ( گس گلشاییان ) پافشاری می‎کرد .وی حتی کار را به جایی رسانده بود که در حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی به لیاقت مردم ایران در ادارة صنعت نفت، اهانت کرد .سرانجام رزم آرا در شانزدهم اسفند 1329 ه ش به دست خلیل طهماسبی از اعضای جمعیت فدائیان اسلام به هلاکت رسید . پس از ترور رزم آرا عموم نمایندگان مجلس شورای ملی و بسیاری از مقامات کشور به این امر واقف شده بودند که نفت ایران راهی جز ملی شدن ندارد لذا در بیست و چهارم اسفند همان سال طرح ملی شدن صنعت نفت در مجلس شورای ملی به تصویب رسید .



قطع روابط ایران و انگلستان :

درچنین روزی در سال1367هجری شمسی وپس از صدور حکم حضرت امام خمینی ره علیه نویسنده مرتد هندی الاصل سلمان رشدی و کتاب موهن وی به نام آیات شیطانی، روابط جمهوری اسلامی ایران و انگلستان قطع شد. در این میان پس از فتوای حضرت امام خمینی ره وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران خواستار قطع روابط خود را انگلستان شد و مجلس سوم شورای اسلامی نیز بر این امر صحه گذارد. پس از آن دولت بر یتانیا تمامی اعضای سفارت خود را فرا خواند .

امام خمینی به عنوان رهبری مقتدر و اندیشمند در عرصه سیاست ،عواقب دشوار این فتوا را در نظر داشتند و مى‏دانستند که غرب، زیر بار آن نخواهد رفت. چنانکه پس از صدور فتواى تاریخى امام خمینى (ره)، سیاستمداران غربى، "سلمان رشدى" را در قواره یک نویسنده و دیپلمات آراستند تا طعمه منافع آینده خود قرار دهند. به همین دلیل امام خمینی در پیام مهمی با نام منشور روحانیت در این باره چنین فرمودند : "راستى به چه علت است که در پى اعلام حکم شرعى و اسلامى مورد اتفاق همه علما در مورد یک مزدور بیگانه اینقدر جهانخواران بر افروخته شدند و سران کفر و بازار مشترک و امثال آنان به تکاپو و تلاش مذبوحانه افتاده‏اند؟ غیر از این نیست که سران استکبار از قدرت برخورد عملى مسلمانان در شناخت و مبارزه با توطئه‏هاى شوم آنان به هراس افتاده‏اند و اسلام امروز مسلمانان را یک مکتب بالنده و متحرک و پر حماسه می دانند و از اینکه فضاى شرارت آنان محدود شده است و مزد بگیران آنان چون گذشته با اطمینان نمى‏توانند علیه مقدسات قلم فرسائى کنند مضطرب شده‏اند... خیلى جالب و شگفت‏انگیز است که این به ظاهر متمدنین و متفکرین وقتى یک نویسنده مزدور با نیش قلم زهرآگین خود احساسات بیش از یک میلیارد انسان و مسلمان را جریحه دار مى‏کند، عده‏اى در رابطه با آن شهید مى‏شوند، بر ایشان مهم نیست و این فاجعه عین دموکراسى و تمدن است، اما وقتى بحث اجراى حکم و عدالت‏به میان مى‏آید نوحه رافت و انسان دوستى سرمى دهند. ما کینه دنیاى غرب را با جهان اسلام و فقاهت از همین نکته‏ها به دست مى‏آوریم. قضیه آنان قضیه دفاع از یک فرد نیست، قضیه حمایت از جریان ضد اسلامى و ضد ارزشى است که بنگاههاى صهیونیستى و انگلیس و امریکا به راه ‏انداخته‏اند و با حماقت و عجله خود را روبروى همه جهان اسلام قرار داده‏اند... اگر غفلت کنیم این اول ماجراست و استعمار از این مارهاى خطرناک و قلم بدستان اجیر شده در آستین فراوان دارد... ترس من این است که تحلیل گران امروز ده سال دیگر بر کرسى قضاوت بنشینند و بگویند که باید دید فتواى اسلامى و حکم اعدام سلمان رشدى مطابق اصول و قوانین دیپلماسى بوده است‏یا خیر... »

شکل گیری تقویم جلالی :

در چنین روزی در سال1079 میلادی عمر ابن خیام نیشابوری نگارش تقویم جلالی را به پایان برد. ابوالفتح الدین عمر بن ابراهیم نیشابوری مشهور به خیام از برجسته ترین حکما و ریاضی دانان جهان اسلام در سال 329 ه.ق در نیشابور دیده به جهان گشود. وی پس از طی تحصیلات در حوزه ای مختلف در رشته ریاضیات و نجوم تبحر خاصی یافت و در این حوزه شیوه های خاصی را در حل مسایل مختلف ابداع کرد. به دلیل تبحر و دانش عظیمی که در این دو علم بدست آورده بود، ملکشاه سلجوقی او را به سوی در بار فراخواند و وی را در صدر نشاند . خیام در نزد ملکشاه دست به انجام کارهای علمی بسیاری زد که از میان آنها می توان به نگارش تقویم جلالی اشاره کرد. او بنا به در خواست ملکشاه رصدخانه ملکشاهی را ساخت و در صدد اصلاح تقویم موجود بر آمد. تقویم جلالی او که امروزه در میان ایرانیان رواج دارد از چنان اعتباری برخوردار است که تا کنون کمتر به آن ایراد وارد شده است. همچنین گفته اند تقویم او از تقویم گریگوری دقیق تر است .

پیشتر شش گونه تقویم در حوزه تقویم مسیحی مورد لحاظ قرار می گرفت که تقویم "چرخه خورشیدی" که مبدا آن سال 5777 قبل از میلاد است ، قدیمی ترین آنها به شمار می رود. همچنین تقویم دوره ژولیان با مبدا 4714 قبل از میلاد از آن جمله است . تقویم دیگر تقویم ژولیان است که مبدا آن سال 45 قبل ازمیلاد است. دیگری تقویم سزار اسپانیا است با مبدا سال 38 پیش از میلاد است. مبدأ تاریخ اکسیون هم سال اول قبل از میلاد است والبته مبدأ تقویم پیسا نیز سال یک قبل از میلاد است . در حال حاضر در غالب کشورهای جهان تقویم گریگوری حاکم است و بیشتر کشورها به منظور تطبیق خود با مبنای اقتصادی دیگر کشور این تقویم را مبنای کار خود قرار داده اند .

خیام تنها به این امر مبادرت نورزید و از خود آثار گرانسنگی در حوزه های مختلف علمی به جای نهاده است که از میان آنها می توان به رساله فی شرح ما اشکال من مصادرات اقلیدس، رساله فی ابراهین علی المسائل الجبر و المقابله، میزان الحکم رساله الکون و التکلیف، الجواب عم ثلاث مسائل اضیاء العقلی ، رساله فی الوجود، رساله فی کلیه الوجود ، نوروزنامه و کتاب الزیج المکشاهی اشاره کرد . خیام را امروزه بیشتر به دلیل اشعارش می شناسند. این دانشمند بر جسته جهان اسلام در سال 517 ه.ق چشم از جهان فرو بست .

استقلال غنا :



درچنین روزی در سال1957میلادی کشورغنا از انگلستان مستقل شد . غنا کشوری است با بیش از دویست و سی و هشت هزار کیلومتر مربع وسعت در نیمکره شمالی در غرب قاره افریقا. این کشور در همسایگی کشورهای ساحل عاج ، ولتای علیا و توگو در شرق واقع شده است.کشور غنا، کشوری نیمه کوهستانی است که نواحی مرتفع آن عمدتا در نواحی مرکزی و شرقی قرار دارند. نوع حکومت این کشور جمهوری است .با نگرشی به وضعیت تاریخی این کشور می توان در یافت که غنا از گذشته های دور تحت نفوذ استعمار گران پرتغالی قرار داشت. این کشور در آن زمان مشهور به ساحل طلا بود و پس از پرتغالی ها، انگلیسی ها شروع به دست یازیدن بر این سرزمین کردند. در سال1951 بریتانیا قانون اساسی جدیدی برای غنا نوشت و این کشور را صاحب نوعی استقلال محدود دانست . در همین سال اولین انتخابات عمومی در این کشور برگزار شد. در این انتخابات قوام نکرومه رهبر حزب ملی خلق به نخست وزیری دست یافت . در مارس سال 1957 میلادی، کشور «ساحل طلا» نام جدید « غنا» به استقلال دست یافت. در ژوئیه سال1960 نوع حکومت این کشور به همت قوام نکرومه تبدیل به جمهوری شد و خود نکرومه قدرت را دست گرفت.قانون اساسی کشور در سال 1979 تدوین شده که به موجب آن قوه مقننه از یک مجلس ملی با 140 عضو تشکیل یافته است. کشور غنا در سال 1957 از انگلستان مستقل شده و روز ملی آن ششم مارس است.



پایان جنگ های سیزده ساله :

درچنین روزی در سال1714میلادی جنگهای سیزده ساله میان کشورهای فرانسه و اسپانیا از یک سو و انگلستان، هلند و آلمان ازسوی دیگر به انجام رسید. گفته می شود بر یتانیا آغاز گر جنگهای یادشده بودند و البته در پایان هم فرانسویها و اسپانیایی ها شکست خوردند .



تولد میکل آنژ :

در چنین روزی در سال 1475 میلادی میکل آنجلو بوناروتی نقاش و مجسمنه ساز بر جسته ایتالیای به دنیا آمد . مجسمه داوود عنوان مهمترین اثر هنری اوست . میکل آنژ در سال1564میلادی چشم از جهان فروبست .وی زمانی در نزد لوران دو مدیسی به سر می برد و ژول دوم و لئون دهم پاپ های معاصر به او کارهای صنعتی و هنری محول می کردند . میکل آنژ از نوابغ عصر رنسانس به شمار می رود. «مجسمه عیسای جام سپرده و مریم »، «مجسمه حضرت موسی »، « رب النوع سپیده دم» ،« روز »، «شفق »، «شب در فلورانس» ، «تصویر های پیامبران» و«زنان غیب گو» و «تصویر روز محشر» از جمله اثار برجسته اوست. مجسمه داوود شاهکار او نام دارد . درباره او گفته‎اند: او زیبایی شناسی هنری را به کاملترین حد هنری ارتقا داد.



تولد لویجی آلامانی :

در چنین روزی در سال 1495 میلادی لوئیجی آلامانی شاعر ایتالیایی دیده به جهان گشود. «اپرای توسکانی» عنوان مهمترین اثر اوست .



تولد ایزبات بارت براونینگ :

در چنین روزی درسال 1806 میلادی الیزابت بارت براونینگ شاعر آمریکایی متولد شد. «آرزوهایی از پرتغال» عنوان مهمترین اثر اوست .



تولد آن راند :

در چنین روزی در سال 1982 میلادی آین راند نویسنده و فیلسوف آمریکایی متولد شد. «سرچشمه» عنوان مهمترین اثر اوست .



معاهده آلکاکواس :

در چنین روزی در سال 1460 میلادی معاهده آلکاکواس بر سر جزایر قناری منعقد شد. بر اساس این معاهده، پرتغال جزایر قناری را به آفریقای غربی می داد .



کشف گوام :

در چنین روزی در سال 1521 میلاید ماژلان کشور گوام را کشف کرد . به همین دلیل همه ساله چنین روزی به عنوان روز ماژلان در این کشور گرامی داشته می شود .



تشکیل دولت کمونیستی در رومانی :

درچنین روزی در سال1945میلادی در رومانی نخستین دولت کمونیستی به روی کار آمد .



اشغال یافا :

در چنین روزی در سال 1799 میلادی ناپلئون یافا در فلسطین اشغالی را به اشغال خود در آورد .



کشف آسپرین :

در چنین روزی در سال 1899 میلای فیلیکس هافمن ، آسپرین را به جهانیان عرضه کرد .با وقوع انقلاب صنعتی در جهان و ایجاد مشاغل صنعتی همه روزه مردم کشور های مختلف دچار تنش های روحی می شدند و البته امروزه این حالت به در جه حاد خود رسیده است . با این توصیفات بشر امروزی به دنبال تسکین دهنده ای می گشت که تا حدودی به وی آرامش را اعطا کند لذا آسپرین به عنوان دارویی آرام بخش و مسکن در جهان رواج یافت. امروزه اگرچه توصیه بر عدم مصرف چنین دارویی شده است اما آرامبخشها و مسکن های به مراتب شدید تر به مردم در نقاط مختلف جهان عرضه شده است .



قطع بودجه نظامی انگلستان :

در چنین روزی در سال 1924 میلادی دولت طرفدار حزب کارگر انگلستان بودجه نظامی را در این کشور قطع کرد .



قرار داد دوستی ترکیه و بلغارستان :

در چنین روزی در سال 1925 میلادی ترکیه و بلغارستان قرارداد دوستی امضا کردند .



واگذاری باریکه غزه :

در چنین روزی در سال 1957 میلای نظامیان رژیم صهیونیستی باریکه غزه را به سازمان ملل واگذار می کنند .



عملیات شهادت طلبانه در فلسطین :

در چنین روزی در سال 1975 میلادی ، گروه الفتح در فلسطین با حمله به یک هتل بیش از پنجاه صهیونیست را به هلاکت رساندند .



بمباران برلین :

در چنین روزی در سال 1944 میلادی ایالات متحده آمریکا بمباران روزانه برلین را آغاز نمود .



انحلال مجلس :

در چنین روزی در سال 1960 میلاید احمد سوکارنو مجلس اندونزی را منحل اعلام کرد .



تغییر نام کلی :

در چنین روزی در سال 1964 میلادی عالیجاه محمد رهبر گروه ملت اسلام در آمریکا نام کاسیوس محمد را به محمد علی کلی تغییر داد. محمد علی کلی پیشتر به دین اسلام گرویده بود. او یکی از بزرگترین بوکسورهای جهان در دوره خود بود .



زلزله در اکوادور :

در چنین روزی در سال 1987 میلادی بر اثر یک زلزله هفت ریشتری در اکوادور یکصد نفر کشته شدند .



روز سفالگران در آمریکا :

همه ساله چنین روزی به عنوان روز تقدیر از سفالگران در آمریکا گرامی داشته می شود .