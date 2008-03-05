مطالبات چغندرکاران آذربایجان غربی از هفته آینده پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اشنویه، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی، عصر امروز در جلسه کارگروه کشاورزی اشنویه افزود: در جلسات متعدد با مسئولان کارخانه های قند و بانکهای عامل استان مقرر شده است از هفته آینده بانکهای عامل استان تسهیلات مورد نیاز را برای پرداخت مطالبات چغندرکاران در اختیار کارخانه های قند قرار دهند.

محمد کاظم پورنعیم با اشاره به اینکه امسال یک میلیون و 152 هزار تن چغندر قند کشاورزان در کارخانه های قند استان و کارخانه قند مغان تحویل گرفته شده است، بیان داشت: این مقدار در مقایسه با پارسال 500 هزار تن کاهش داشته است.

فرماندار اشنویه نیز در این جلسه بر برنامه ریزی اصولی و صحیح برای حل مشکلات چغندرکاران به منظور حفظ وضعیت موجود کشت این محصول استراتژیک تاکید کرد.

در این جلسه نمایندگان کارخانه های قند جنوب استان نیز خواستار ارائه راهکار مناسب برای فروش شکر تولیدی در این کارخانه ها و پرداخت مطالبات چغندرکاران شدند.

بر اساس اعلام مسئولان جهادکشاورزی استان، هم اکنون کارخانجات قند استان حدود 34 میلیارد تومان به بانکهای استان بدهکارند که این امر موجب شده کارخانجات نتوانند بدهی خود به چغندرکاران را پرداخت کنند.